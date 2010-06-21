Путешествие в Хогвартс

В Орландо (штат Флорида) открылся тематический парк развлечений - «Волшебный мир Гарри Поттера» («The Wizarding of Harry Potter»), где поклонники книг и фильмов о знаменитом волшебнике могут посетить памятные места, знакомые по книгам Дж.К.Роулинг, и насладится различными аттракционами и спецэффектами. Строительство парка, раскинувшегося не территории 89.000 кв.м. проходило под...