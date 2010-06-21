В Барвихе откроется новый веревочный парк Norway Park
Планируются восемь трасс для разного уровня подготовки
Nickelodeon откроет в парке «Остров мечты» тематическую зону черепашек-ниндзя
Парк развлечений должен открыться в 2019 году
«Союзмультфильм» расторг соглашение с парком «Остров мечты» (обновлено)
Киностудия посчитала соглашение невыгодным
Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
В парке «Остров мечты» установят самые большие в Москве качели
Аттракцион появится в тематической зоне, посвященной динозаврам
В парке «Остров мечты» появятся тематические кафе с блюдами сказочных персонажей
Всего на территории парка откроется 10 заведений
В парке «Остров мечты» появится более 50 ресторанов и около 250 магазинов
Во всех заведениях по периметру крытой части проекта установят панорамные окна с видом на ландшафтный парк
Как будет выглядеть «Остров мечты» в Нагатинской пойме Рассказываем, чем можно будет заняться в самом большом в мире крытом парке развлечений
В парке «Остров мечты» откроется первый в России магазин Hello Kitty
Однако компания-застройщик отказалась раскрывать детали соглашения c владельцем бренда
В «Авиапарке» откроется парк развлечений DreamWorks
Строительство центра начнется в январе 2017 года
К «Острову мечты» построят мост через Москву-реку
На мосту будут три полосы для движения и широкие тротуары
Команда «Клаустрофобии» открыла парк развлечений
На территории работают квесты для взрослых и детей, перформанс и новый формат «Аркада»
В парке развлечений «Остров мечты» появятся зоны «Смурфиков» и «Черепашек-ниндзя»
Группа компаний «Регионы» договорилась о сотрудничестве со студией анимации IMPS и холдингом Viacom
Игра в имитацию: Как выглядит детский парк игрового обучения «Кидзания» в Москве The Village сходил в только что открывшийся детский парк «Кидзания» и узнал, как он устроен
На месте свалки в Некрасовке появится парк развлечений
Строительство парка планируют завершить к концу 2017 года
В «Лужниках» откроются каток и парк зимних развлечений
Парк развлечений украсят снежными скульптурами, а на территории катка откроется выставка советских плакатов из коллекции музея «Лужников»
На парк российской истории потратят 18 миллиардов рублей
Он появится через 2,5–3 года в Подмосковье
Первый в России крытый парк развлечений Angry Birds откроется в Санкт-Петербурге
Совокупные инвестиции в проект составят 536 млн рублей
В Москве откроется детский парк развлечений Kidzania
В 2014 году на 55-56-м километре МКАД откроется мексиканский развлекательный центр для детей Kidzania, где дети смогут примерить на себя несколько десятков профессий.
В Косинском парке построят Дом Чебурашки
Японских туристов решили привлечь в Москву Домом Чебурашки.