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Рядом с «Островом Мечты» открыли огромный ландшафтный парк

Вход бесплатный

Рядом с «Островом Мечты» открыли огромный ландшафтный парк
Вход бесплатный

«Союзмультфильм» откроет сеть детских парков развлечений

Их разместят в торговых центрах

«Союзмультфильм» откроет сеть детских парков развлечений
Их разместят в торговых центрах

В Барвихе откроется новый веревочный парк Norway Park

Планируются восемь трасс для разного уровня подготовки

В Барвихе откроется новый веревочный парк Norway Park
Планируются восемь трасс для разного уровня подготовки

Часть парка «Остров мечты» планируют открыть ко Дню города

Пока что инвестор успевает в сроки

Часть парка «Остров мечты» планируют открыть ко Дню города
Пока что инвестор успевает в сроки

Nickelodeon откроет в парке «Остров мечты» тематическую зону черепашек-ниндзя

Парк развлечений должен открыться в 2019 году

Nickelodeon откроет в парке «Остров мечты» тематическую зону черепашек-ниндзя
Парк развлечений должен открыться в 2019 году

«Союзмультфильм» расторг соглашение с парком «Остров мечты» (обновлено)

Киностудия посчитала соглашение невыгодным

«Союзмультфильм» расторг соглашение с парком «Остров мечты» (обновлено)
Киностудия посчитала соглашение невыгодным

Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ
Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ

Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

В парке «Остров мечты» установят самые большие в Москве качели

Аттракцион появится в тематической зоне, посвященной динозаврам

В парке «Остров мечты» установят самые большие в Москве качели
Аттракцион появится в тематической зоне, посвященной динозаврам

В парке «Остров мечты» появятся тематические кафе с блюдами сказочных персонажей

Всего на территории парка откроется 10 заведений

В парке «Остров мечты» появятся тематические кафе с блюдами сказочных персонажей
Всего на территории парка откроется 10 заведений

В парке «Остров мечты» появится более 50 ресторанов и около 250 магазинов

Во всех заведениях по периметру крытой части проекта установят панорамные окна с видом на ландшафтный парк

В парке «Остров мечты» появится более 50 ресторанов и около 250 магазинов
Во всех заведениях по периметру крытой части проекта установят панорамные окна с видом на ландшафтный парк

Как будет выглядеть «Остров мечты» в Нагатинской пойме
Как будет выглядеть «Остров мечты» в Нагатинской пойме Рассказываем, чем можно будет заняться в самом большом в мире крытом парке развлечений
Как будет выглядеть «Остров мечты» в Нагатинской пойме

Как будет выглядеть «Остров мечты» в Нагатинской пойме
Рассказываем, чем можно будет заняться в самом большом в мире крытом парке развлечений

В парке «Остров мечты» откроется первый в России магазин Hello Kitty

Однако компания-застройщик отказалась раскрывать детали соглашения c владельцем бренда

В парке «Остров мечты» откроется первый в России магазин Hello Kitty
Однако компания-застройщик отказалась раскрывать детали соглашения c владельцем бренда

В «Авиапарке» откроется парк развлечений DreamWorks

Строительство центра начнется в январе 2017 года

В «Авиапарке» откроется парк развлечений DreamWorks
Строительство центра начнется в январе 2017 года

К «Острову мечты» построят мост через Москву-реку

На мосту будут три полосы для движения и широкие тротуары

К «Острову мечты» построят мост через Москву-реку
На мосту будут три полосы для движения и широкие тротуары

Команда «Клаустрофобии» открыла парк развлечений

На территории работают квесты для взрослых и детей, перформанс и новый формат «Аркада»

Команда «Клаустрофобии» открыла парк развлечений
На территории работают квесты для взрослых и детей, перформанс и новый формат «Аркада»

В парке развлечений «Остров мечты» появятся зоны «Смурфиков» и «Черепашек-ниндзя»

Группа компаний «Регионы» договорилась о сотрудничестве со студией анимации IMPS и холдингом Viacom

В парке развлечений «Остров мечты» появятся зоны «Смурфиков» и «Черепашек-ниндзя»
Группа компаний «Регионы» договорилась о сотрудничестве со студией анимации IMPS и холдингом Viacom

Игра в имитацию: Как выглядит детский парк игрового обучения «Кидзания» в Москве
Игра в имитацию: Как выглядит детский парк игрового обучения «Кидзания» в Москве The Village сходил в только что открывшийся детский парк «Кидзания» и узнал, как он устроен
Игра в имитацию: Как выглядит детский парк игрового обучения «Кидзания» в Москве

Игра в имитацию: Как выглядит детский парк игрового обучения «Кидзания» в Москве
The Village сходил в только что открывшийся детский парк «Кидзания» и узнал, как он устроен

На месте свалки в Некрасовке появится парк развлечений

Строительство парка планируют завершить к концу 2017 года

На месте свалки в Некрасовке появится парк развлечений
Строительство парка планируют завершить к концу 2017 года

В «Лужниках» откроются каток и парк зимних развлечений

Парк развлечений украсят снежными скульптурами, а на территории катка откроется выставка советских плакатов из коллекции музея «Лужников»

В «Лужниках» откроются каток и парк зимних развлечений
Парк развлечений украсят снежными скульптурами, а на территории катка откроется выставка советских плакатов из коллекции музея «Лужников»

На парк российской истории потратят 18 миллиардов рублей

Он появится через 2,5–3 года в Подмосковье

На парк российской истории потратят 18 миллиардов рублей
Он появится через 2,5–3 года в Подмосковье

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