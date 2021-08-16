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2021-08-16T13:54:08.000+03:00
16 августа 2021
«Сила ветра» проведет благотворительную парусную гонку
2021-07-30T14:51:22.000+03:00
30 июля 2021
Lamoda и «Сила ветра» проведут совместные тренировки на парусных лодках
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