Чем вы займетесь на фестивале The Village и «Силы ветра»Ждем вас в Berezy Park в эти выходные
Чем вы займетесь на фестивале The Village и «Силы ветра» Ждем вас в Berezy Park в эти выходные
Яхтенная школа «Сила ветра» откроет сезон тренировок вечеринкой с прогулками под парусом
25 мая всех будут катать бесплатно
Яхтенная школа «Сила ветра» откроет сезон тренировок вечеринкой с прогулками под парусом 25 мая всех будут катать бесплатно
Порт пяти морей: Все, что нужно знать о яхтинге на Москве-реке Как пройти всю столицу по воде и что для этого нужно
Порт пяти морей: Все, что нужно знать о яхтинге на Москве-реке Как пройти всю столицу по воде и что для этого нужно
Йога на воде и кинопоказ: Как прошел второй этап регаты The Village Ждем всех на третьем — в ближайшее воскресенье