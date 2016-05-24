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Чем вы займетесь на фестивале The Village и «Силы ветра»

Чем вы займетесь на фестивале The Village и «Силы ветра»Ждем вас в Berezy Park в эти выходные

Чем вы займетесь на фестивале The Village и «Силы ветра»

Чем вы займетесь на фестивале The Village и «Силы ветра»
Ждем вас в Berezy Park в эти выходные

Капитаны — о том, как они одеваются на яхту
Капитаны — о том, как они одеваются на яхту Готовимся к Регате The Village
Капитаны — о том, как они одеваются на яхту

Капитаны — о том, как они одеваются на яхту
Готовимся к Регате The Village

Городской яхтинг: Где и как заниматься парусным спортом в Москве
Городской яхтинг: Где и как заниматься парусным спортом в Москве Эта река будет нашей
Городской яхтинг: Где и как заниматься парусным спортом в Москве

Городской яхтинг: Где и как заниматься парусным спортом в Москве
Эта река будет нашей

Яхтенная школа «Сила ветра» откроет сезон тренировок вечеринкой с прогулками под парусом

25 мая всех будут катать бесплатно

Яхтенная школа «Сила ветра» откроет сезон тренировок вечеринкой с прогулками под парусом
25 мая всех будут катать бесплатно

Порт пяти морей: Все, что нужно знать о яхтинге на Москве-реке
Порт пяти морей: Все, что нужно знать о яхтинге на Москве-реке Как пройти всю столицу по воде и что для этого нужно
Порт пяти морей: Все, что нужно знать о яхтинге на Москве-реке

Порт пяти морей: Все, что нужно знать о яхтинге на Москве-реке
Как пройти всю столицу по воде и что для этого нужно

Йога на воде и кинопоказ: Как прошел второй этап регаты The Village
Йога на воде и кинопоказ: Как прошел второй этап регаты The Village Ждем всех на третьем — в ближайшее воскресенье
Йога на воде и кинопоказ: Как прошел второй этап регаты The Village

Йога на воде и кинопоказ: Как прошел второй этап регаты The Village
Ждем всех на третьем — в ближайшее воскресенье

В Москве запускаются тренировки на спортивных яхтах

Занятия буду проходить на Пироговском водохранилище

В Москве запускаются тренировки на спортивных яхтах
Занятия буду проходить на Пироговском водохранилище