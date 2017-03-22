Патриарх Кирилл поздравил военных с днем вторжения Гитлера в Россию Торжественное событие
Патриарх Кирилл — о необходимости упомянуть Бога в Конституции
Чтобы сформировать нравственность россиян
Патриарх Кирилл — о необходимости упомянуть Бога в Конституции Чтобы сформировать нравственность россиян
The Bell — о самолете патриарха Кирилла, связанном с компанией из расследования ФБК
Лайнер стоит 43 миллиона долларов
The Bell — о самолете патриарха Кирилла, связанном с компанией из расследования ФБК Лайнер стоит 43 миллиона долларов
Патриарх Кирилл — об абортах как о рудименте языческих жертвоприношений
Глава РПЦ объяснил, как аборты могут привести к распаду государства
Патриарх Кирилл — об абортах как о рудименте языческих жертвоприношений Глава РПЦ объяснил, как аборты могут привести к распаду государства
«Открытые медиа»: «Яхту патриарха» может арендовать почти каждый за 500 тысяч рублей в день
Потенциальный арендатор сначала должен будет пройти инструктаж о «недопустимости дискредитации судна»
«Открытые медиа»: «Яхту патриарха» может арендовать почти каждый за 500 тысяч рублей в день Потенциальный арендатор сначала должен будет пройти инструктаж о «недопустимости дискредитации судна»
РАН отказалась присваивать патриарху Кириллу звание почетного профессора (обновлено)
Такое же решение приняли в отношении Валентины Матвиенко
РАН отказалась присваивать патриарху Кириллу звание почетного профессора (обновлено) Такое же решение приняли в отношении Валентины Матвиенко
Патриарх попросил передать Музей имени Рублева Церкви. Директор музея против (обновлено)
Росимущество уже запросило позицию Минкультуры
Патриарх попросил передать Музей имени Рублева Церкви. Директор музея против (обновлено) Росимущество уже запросило позицию Минкультуры
Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН. Церемонию награждения отменили (обновлено)
Академия также на неопределенное время отложила присвоение звания Валентине Матвиенко
Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН. Церемонию награждения отменили (обновлено) Академия также на неопределенное время отложила присвоение звания Валентине Матвиенко
Электричку в Москву отменили из-за 200 ехавших на литургию чиновников
В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании объяснили отмену техническими причинами
Электричку в Москву отменили из-за 200 ехавших на литургию чиновников В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании объяснили отмену техническими причинами
Советы по майнингу от патриарха, флешмоб против травли жертв и виртуальный оператор
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Советы по майнингу от патриарха, флешмоб против травли жертв и виртуальный оператор Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Патриарх Кирилл — о буме криптовалют
Глава РПЦ призвал государство оградить граждан от чрезмерных рисков
Патриарх Кирилл — о буме криптовалют Глава РПЦ призвал государство оградить граждан от чрезмерных рисков
У храма Христа Спасителя установят памятник патриарху Кириллу
До конца 2019 года там появятся скульптуры всех предстоятелей РПЦ
У храма Христа Спасителя установят памятник патриарху Кириллу До конца 2019 года там появятся скульптуры всех предстоятелей РПЦ
Власти отреставрируют единственную в Москве англиканскую церковь
С просьбой об этом к правительству столицы обратился патриарх Кирилл
Власти отреставрируют единственную в Москве англиканскую церковь
С просьбой об этом к правительству столицы обратился патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл — о демонстрации греха через театр и кино
Патриарх призвал деятелей искусства «не сбивать людей с толку»
Патриарх Кирилл — о демонстрации греха через театр и кино Патриарх призвал деятелей искусства «не сбивать людей с толку»
Патриарх Кирилл — о свободном искусстве
По его мнению, свободное искусство может причинять боль большому количеству людей
Патриарх Кирилл — о свободном искусстве По его мнению, свободное искусство может причинять боль большому количеству людей
Патриарх Кирилл — об опасных домыслах в «Матильде»
Глава РПЦ впервые прокомментировал ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя
Патриарх Кирилл — об опасных домыслах в «Матильде» Глава РПЦ впервые прокомментировал ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя
Патриарх Кирилл попросил увеличить участки под строительство храмов
Он отметил, что народ из-за нехватки места «по-прежнему стоит в очереди на исповедь и молится на улице»
Патриарх Кирилл попросил увеличить участки под строительство храмов Он отметил, что народ из-за нехватки места «по-прежнему стоит в очереди на исповедь и молится на улице»
Патриарх Кирилл — о схожести закона об однополых браках с фашизмом
По мнению главы РПЦ, такой закон «порывает с нравственной природой человека, с совестью»
Патриарх Кирилл — о схожести закона об однополых браках с фашизмом По мнению главы РПЦ, такой закон «порывает с нравственной природой человека, с совестью»
Патриарх Кирилл — о «перемоловшей интеллигенцию мясорубке» XX века
Глава РПЦ обвинил интеллигенцию в революции 1917 года
Патриарх Кирилл — о «перемоловшей интеллигенцию мясорубке» XX века Глава РПЦ обвинил интеллигенцию в революции 1917 года
Студентка МГУ обвинила Первый канал в фальсификации видео о необразованной молодежи
К созданию ролика причастны совет по культуре московского патриархата и епископ, считающийся духовником Путина