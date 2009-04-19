Московскую гостиницу «Пекин» купила китайская госкомпания
Новый собственник планирует сохранить действующий отель
На площади Революции в субботу откроется пекинская культурная ярмарка «Дитань»
Она будет работать до 19 июля
Российские спортсмены оказались в центре нового допингового скандала (обновлено)
На этот раз россиян уличили в употреблении запрещённых веществ на Олимпиаде 2008 года в Пекине
Генпрокуратура проверит сведения о применении допинга россиянами на Олимпиадах
Необходимую информацию запросят из Всемирного антидопингового агентства
Когда просыпаются и ложатся спать города The Village узнал, как в разных странах связаны между собой время подъёма и сна, восхода и захода солнца, а также часы работы местных заведений
Когда просыпаются и ложатся спать города The Village узнал, как в разных странах связаны между собой время подъёма и сна, восхода и захода солнца, а также часы работы местных заведений
Напрасный праздник: Почему Олимпиады не часто меняют жизнь городов-организаторов Игры в Сочи обошлись в $50 млрд, Пекин стоил $40 млрд, а Афины — $15 млрд. Что реально способны дать Олимпиады городам, которые вкладывают в них деньги граждан?
Напрасный праздник: Почему Олимпиады не часто меняют жизнь городов-организаторов Игры в Сочи обошлись в $50 млрд, Пекин стоил $40 млрд, а Афины — $15 млрд. Что реально способны дать Олимпиады городам, которые вкладывают в них деньги граждан?
Майкл Кит: «Конфликты с мигрантами — это борьба одних бедняков с другими» Глава центра исследований миграции Оксфордского университета Майкл Кит рассказал The Village, почему не надо бояться гетто, какие города выживут в будущем и как избежать беспорядков в Бирюлёве.
Майкл Кит: «Конфликты с мигрантами — это борьба одних бедняков с другими» Глава центра исследований миграции Оксфордского университета Майкл Кит рассказал The Village, почему не надо бояться гетто, какие города выживут в будущем и как избежать беспорядков в Бирюлёве.
Цитата дня: Марат Хуснуллин о китайском опыте
Заместитель мэра Марат Хуснуллин пообещал прислушаться к мнению жителей, протестующих против реконструкции Ленинского проспекта, но припугнул китайским опытом.
Небо над Пекином Здесь, в постолимпиадном Пекине, как бы там ни было, очень хорошо. Дышится легче, чем два года назад. Власти побороли песчаные бури, создав лесополосу из пересаженных с южных районов страны деревьев. Прикрыли вредные производства и запретли многим автомобилистам и компаниям пользоваться средствами передвижения. В Пекине больше трёх миллионов автомобилей. Успешно проведена...
Люди в форме Здесь, в Пекине, перед Олимпиадой 2008 власти вывезли все нежелательные элементы за 108 километр и научили водителей пропускать пешеходов. На подходах к центральной площади страны нынче просвечивают сумки. Кроме несущих службу у флага и Дома Советов военнослужащих, всюду очень много людей в форме.