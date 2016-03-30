На Маросейке открылось кафе People & Pasta
Шеф-повар заведения ранее работал в посольстве Франции в Москве
Третий ресторан «Китайские новости», возобновление работы «Искры» и завтраки в «Воронеже» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Третий ресторан «Китайские новости», возобновление работы «Искры» и завтраки в «Воронеже» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи