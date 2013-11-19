«Ситимобил» начал продавать еду в своих такси
Компания запустила пилотный проект онлайн-магазинов в автомобилях
«Ситимобил» начал продавать еду в своих такси Компания запустила пилотный проект онлайн-магазинов в автомобилях
Власти усилили контроль за продукцией «Мираторга», «Черкизово» и PepsiCo
В товарах российских предприятий нашли опасные бактерии и вещества
Власти усилили контроль за продукцией «Мираторга», «Черкизово» и PepsiCo В товарах российских предприятий нашли опасные бактерии и вещества
Крупнейшие иностранные компании в России Список возглавил «Ашан»
Акселератор от Pepsi, закрытие модельного агентства Трампа и признание биткоина
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Акселератор от Pepsi, закрытие модельного агентства Трампа и признание биткоина Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В России начали изымать из продажи молоко и кефир «Вимм-Билль-Данна»
Продукцию компании признали опасной из-за вспышки ящура во Владимирской области
В России начали изымать из продажи молоко и кефир «Вимм-Билль-Данна» Продукцию компании признали опасной из-за вспышки ящура во Владимирской области
Как делают чипсыThe Village съездил на завод Frito Lay, чтобы узнать, как делают картофельные чипсы Lay's
Как делают чипсы The Village съездил на завод Frito Lay, чтобы узнать, как делают картофельные чипсы Lay's
Включить Coca-Cola и Pepsi в список запрещённых продуктов
В Госдуме считают, что это поддержит отечественных производителей безалкогольных напитков
Включить Coca-Cola и Pepsi в список запрещённых продуктов В Госдуме считают, что это поддержит отечественных производителей безалкогольных напитков
Что делают с молоком перед упаковкой Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Кто получает больше Сечина «Роснефть» наконец-то раскрыла размер оклада своего президента Игоря Сечина. The Village cравнил его зарплату с доходами руководителей других известных компаний
Как индианка Индра Нуйи изменила Pepsi Индра Нуйи более десяти лет стоит во главе PepsiCo, несмотря на то что это вредит ее семейной жизни
PepsiCo закрывает завод в Подмосковье
Сейчас на предприятии производят соки и нектары под брендами «J7», «Любимый сад», «Фруктовый сад» и «Я»
PepsiCo закрывает завод в Подмосковье Сейчас на предприятии производят соки и нектары под брендами «J7», «Любимый сад», «Фруктовый сад» и «Я»
Российские активы PepsiCo подешевели на полмиллиарда долларов за квартал
Ухудшение показателей компании объясняется падением спроса населения на прохладительные напитки и снеки