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«Ситимобил» начал продавать еду в своих такси

Компания запустила пилотный проект онлайн-магазинов в автомобилях

«Ситимобил» начал продавать еду в своих такси
Компания запустила пилотный проект онлайн-магазинов в автомобилях

Власти усилили контроль за продукцией «Мираторга», «Черкизово» и PepsiCo

В товарах российских предприятий нашли опасные бактерии и вещества

Власти усилили контроль за продукцией «Мираторга», «Черкизово» и PepsiCo
В товарах российских предприятий нашли опасные бактерии и вещества

Крупнейшие иностранные компании в России

Список возглавил «Ашан»

Крупнейшие иностранные компании в России
Список возглавил «Ашан»

Акселератор от Pepsi, закрытие модельного агентства Трампа и признание биткоина

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Акселератор от Pepsi, закрытие модельного агентства Трампа и признание биткоина
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

В России начали изымать из продажи молоко и кефир «Вимм-Билль-Данна»

Продукцию компании признали опасной из-за вспышки ящура во Владимирской области

В России начали изымать из продажи молоко и кефир «Вимм-Билль-Данна»
Продукцию компании признали опасной из-за вспышки ящура во Владимирской области

Как делают чипсы

Как делают чипсыThe Village съездил на завод Frito Lay, чтобы узнать, как делают картофельные чипсы Lay's

Как делают чипсы

Как делают чипсы
The Village съездил на завод Frito Lay, чтобы узнать, как делают картофельные чипсы Lay's

Включить Coca-Cola и Pepsi в список запрещённых продуктов

В Госдуме считают, что это поддержит отечественных производителей безалкогольных напитков

Включить Coca-Cola и Pepsi в список запрещённых продуктов
В Госдуме считают, что это поддержит отечественных производителей безалкогольных напитков

Что делают с молоком перед упаковкой
Что делают с молоком перед упаковкой Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Что делают с молоком перед упаковкой

Что делают с молоком перед упаковкой
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Кто получает больше Сечина
Кто получает больше Сечина «Роснефть» наконец-то раскрыла размер оклада своего президента Игоря Сечина. The Village cравнил его зарплату с доходами руководителей других известных компаний
Кто получает больше Сечина

Кто получает больше Сечина
«Роснефть» наконец-то раскрыла размер оклада своего президента Игоря Сечина. The Village cравнил его зарплату с доходами руководителей других известных компаний

Как индианка Индра Нуйи изменила Pepsi
Как индианка Индра Нуйи изменила Pepsi Индра Нуйи более десяти лет стоит во главе PepsiCo, несмотря на то что это вредит ее семейной жизни
Как индианка Индра Нуйи изменила Pepsi

Как индианка Индра Нуйи изменила Pepsi
Индра Нуйи более десяти лет стоит во главе PepsiCo, несмотря на то что это вредит ее семейной жизни

PepsiCo закрывает завод в Подмосковье

Сейчас на предприятии производят соки и нектары под брендами «J7», «Любимый сад», «Фруктовый сад» и «Я»

PepsiCo закрывает завод в Подмосковье
Сейчас на предприятии производят соки и нектары под брендами «J7», «Любимый сад», «Фруктовый сад» и «Я»

Российские активы PepsiCo подешевели на полмиллиарда долларов за квартал

Ухудшение показателей компании объясняется падением спроса населения на прохладительные напитки и снеки

Российские активы PepsiCo подешевели на полмиллиарда долларов за квартал
Ухудшение показателей компании объясняется падением спроса населения на прохладительные напитки и снеки

CG Quorum: Компания, которая находит желающих работать на заводе
CG Quorum: Компания, которая находит желающих работать на заводе Военный переводчик Григорий Котомин предложил рынку услуги рекрутинга под ключ. Он готов полностью укомплектовать производство кадрами, начиная с директора и заканчивая рабочими.
CG Quorum: Компания, которая находит желающих работать на заводе

CG Quorum: Компания, которая находит желающих работать на заводе
Военный переводчик Григорий Котомин предложил рынку услуги рекрутинга под ключ. Он готов полностью укомплектовать производство кадрами, начиная с директора и заканчивая рабочими.

Радужный триколор: Как Nokia, Citi, Coca-Cola, Nike, Ford относятся к ЛГБТ-сотрудникам в России
Радужный триколор: Как Nokia, Citi, Coca-Cola, Nike, Ford относятся к ЛГБТ-сотрудникам в России The Village решил выяснить, следуют ли международные корпорации принципам равноправия по отношению к своим сотрудникам в России. В итоге мы существенно расширили подборку отмазок пиар-менеджеров.
Радужный триколор: Как Nokia, Citi, Coca-Cola, Nike, Ford относятся к ЛГБТ-сотрудникам в России

Радужный триколор: Как Nokia, Citi, Coca-Cola, Nike, Ford относятся к ЛГБТ-сотрудникам в России
The Village решил выяснить, следуют ли международные корпорации принципам равноправия по отношению к своим сотрудникам в России. В итоге мы существенно расширили подборку отмазок пиар-менеджеров.

Как страшно пить: Чем отличается вода из-под крана, в бутылках и кулерах
Как страшно пить: Чем отличается вода из-под крана, в бутылках и кулерах Мэр Москвы заверяет, что можно пить воду прямо из-под крана, а горожане устанавливают фильтры и покупают питьевую воду — Александра Шевелева разбирается, как не утонуть в ассортименте питьевой воды.
Как страшно пить: Чем отличается вода из-под крана, в бутылках и кулерах

Как страшно пить: Чем отличается вода из-под крана, в бутылках и кулерах
Мэр Москвы заверяет, что можно пить воду прямо из-под крана, а горожане устанавливают фильтры и покупают питьевую воду — Александра Шевелева разбирается, как не утонуть в ассортименте питьевой воды.