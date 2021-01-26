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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Какими должны стать офисы после удаленки
Спецпроект
Какими должны стать офисы после удаленки Рабочее пространство 2.0
Какими должны стать офисы после удаленки
Спецпроект

Какими должны стать офисы после удаленки
Рабочее пространство 2.0

От шпица до корейской тетради
Спецпроект
От шпица до корейской тетради 3 истории покупки самых простых, на первый взгляд, вещей
От шпица до корейской тетради
Спецпроект

От шпица до корейской тетради
3 истории покупки самых простых, на первый взгляд, вещей

Радиостанция, которая транслирует только песню Виктора Цоя «Перемен»
Ссылка дня
26 января 2021

Радиостанция, которая транслирует только песню Виктора Цоя «Перемен»

Кто меняет облик и жизнь российских городов
Спецпроект
Кто меняет облик и жизнь российских городов Рассказывают те, кто стоит за этими переменами
Кто меняет облик и жизнь российских городов
Спецпроект

Кто меняет облик и жизнь российских городов
Рассказывают те, кто стоит за этими переменами

В российских школах отменят общую перемену и звонок
28 августа 2020

В российских школах отменят общую перемену и звонок

В какой момент любимое становится привычным
СПЕЦПРОЕКТ
В какой момент любимое становится привычным Как развить в себе тягу к экспериментам
В какой момент любимое становится привычным
СПЕЦПРОЕКТ

В какой момент любимое становится привычным
Как развить в себе тягу к экспериментам

«Как менять?»: В Москве пройдет фестиваль Inliberty и Change.org, посвященный социальным переменам

На нем пройдут лекции социологов, предпринимателей и гражданских активистов

«Как менять?»: В Москве пройдет фестиваль Inliberty и Change.org, посвященный социальным переменам

Уже не торт: Экс-шеф-повар «22.13» Антон Ковальков — о переменах в ресторане
Уже не торт: Экс-шеф-повар «22.13» Антон Ковальков — о переменах в ресторане С 1 февраля в меню «Любимое место 22.13» появились «Цезарь» и оливье. Антон Ковальков больше не имеет отношения к ресторану. The Village поговорил с поваром, чтобы выяснить, что происходит.
Уже не торт: Экс-шеф-повар «22.13» Антон Ковальков — о переменах в ресторане

Уже не торт: Экс-шеф-повар «22.13» Антон Ковальков — о переменах в ресторане
С 1 февраля в меню «Любимое место 22.13» появились «Цезарь» и оливье. Антон Ковальков больше не имеет отношения к ресторану. The Village поговорил с поваром, чтобы выяснить, что происходит.

Директор московского зоопарка: «Погода была ужасной, всё выглядело очень грустно»
Директор московского зоопарка: «Погода была ужасной, всё выглядело очень грустно» The Village поговорил с новым директором зоопарка Натальей Колобовой о том, как банковский работник может управлять музеем, когда в Москве появится сафари-парк и как будет меняться зоопарк.
Директор московского зоопарка: «Погода была ужасной, всё выглядело очень грустно»

Директор московского зоопарка: «Погода была ужасной, всё выглядело очень грустно»
The Village поговорил с новым директором зоопарка Натальей Колобовой о том, как банковский работник может управлять музеем, когда в Москве появится сафари-парк и как будет меняться зоопарк.

Прямая речь: Экс-мэр Чикаго о профессии градоначальника Бывший мэр Чикаго, который проработал на этом посту 22 года, рассказал на Петербургском экономическом форуме о том, как надо общаться с бизнесом и горожанами и куда направлять инвестиции.

Прямая речь: Экс-мэр Чикаго о профессии градоначальника

Radiotravel. Vol.2 Летом 2007 года главный редактор веб-журнала "Перемены" Глеб Давыдов и фотограф Ольга Молодцова предприняли впечатляющую трэвел-акцию - экспедиционный проект "Radiotravel". Группа фотографов и журналистов выехала из Москвы с целью совершить большое долгосрочное путешествие по нескольким странам Юго-Восточной и Центральной Азии, попутно при этом выходя в интернет, где это только будет...

Radiotravel. Vol.2