«Как менять?»: В Москве пройдет фестиваль Inliberty и Change.org, посвященный социальным переменам
На нем пройдут лекции социологов, предпринимателей и гражданских активистов
Уже не торт: Экс-шеф-повар «22.13» Антон Ковальков — о переменах в ресторане С 1 февраля в меню «Любимое место 22.13» появились «Цезарь» и оливье. Антон Ковальков больше не имеет отношения к ресторану. The Village поговорил с поваром, чтобы выяснить, что происходит.
Уже не торт: Экс-шеф-повар «22.13» Антон Ковальков — о переменах в ресторане С 1 февраля в меню «Любимое место 22.13» появились «Цезарь» и оливье. Антон Ковальков больше не имеет отношения к ресторану. The Village поговорил с поваром, чтобы выяснить, что происходит.
Директор московского зоопарка: «Погода была ужасной, всё выглядело очень грустно» The Village поговорил с новым директором зоопарка Натальей Колобовой о том, как банковский работник может управлять музеем, когда в Москве появится сафари-парк и как будет меняться зоопарк.
Директор московского зоопарка: «Погода была ужасной, всё выглядело очень грустно» The Village поговорил с новым директором зоопарка Натальей Колобовой о том, как банковский работник может управлять музеем, когда в Москве появится сафари-парк и как будет меняться зоопарк.
Прямая речь: Экс-мэр Чикаго о профессии градоначальника Бывший мэр Чикаго, который проработал на этом посту 22 года, рассказал на Петербургском экономическом форуме о том, как надо общаться с бизнесом и горожанами и куда направлять инвестиции.
Radiotravel. Vol.2 Летом 2007 года главный редактор веб-журнала "Перемены" Глеб Давыдов и фотограф Ольга Молодцова предприняли впечатляющую трэвел-акцию - экспедиционный проект "Radiotravel". Группа фотографов и журналистов выехала из Москвы с целью совершить большое долгосрочное путешествие по нескольким странам Юго-Восточной и Центральной Азии, попутно при этом выходя в интернет, где это только будет...