Уже не торт: Экс-шеф-повар «22.13» Антон Ковальков — о переменах в ресторане С 1 февраля в меню «Любимое место 22.13» появились «Цезарь» и оливье. Антон Ковальков больше не имеет отношения к ресторану. The Village поговорил с поваром, чтобы выяснить, что происходит.