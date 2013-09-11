Как отправлять и получать деньги без комиссии Быстро и между банками
В России отменили «банковский роуминг»
Наличие комиссии за переводы внутри банка назвали дискриминацией
В России отменили «банковский роуминг» Наличие комиссии за переводы внутри банка назвали дискриминацией
Мультивалютная карта сервиса Revolut заработает в России в конце 2019 года (обновлено)
Лондонский проект будет работать в России с помощью компании Visa
Мультивалютная карта сервиса Revolut заработает в России в конце 2019 года (обновлено) Лондонский проект будет работать в России с помощью компании Visa
Госдума сохранила возможность снимать наличные с анонимных кошельков и карт
Чем вызвано измнение решения, непонятно
Госдума сохранила возможность снимать наличные с анонимных кошельков и карт Чем вызвано измнение решения, непонятно
Власти назвали недопустимой комиссию за внутрибанковские переводы
Чаще всего ее берет Сбербанк
Власти назвали недопустимой комиссию за внутрибанковские переводы Чаще всего ее берет Сбербанк
Visa разрешила переводить деньги с карты на карту по номеру телефона
Пока что к системе подключены ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф-банк и «Хоум кредит»
Visa разрешила переводить деньги с карты на карту по номеру телефона Пока что к системе подключены ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф-банк и «Хоум кредит»
Сбербанк запретил переводы на кредитные карты по номеру телефона
Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно
Сбербанк запретил переводы на кредитные карты по номеру телефона Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно
«Ведомости»: Сбербанк и «Тинькофф» тестируют совместный сервис денежных переводов
Сбербанк впервые пустит другой банк в свою систему карточных переводов
«Ведомости»: Сбербанк и «Тинькофф» тестируют совместный сервис денежных переводов Сбербанк впервые пустит другой банк в свою систему карточных переводов
Трудности перевода: Park Bitter, Sunny Boulevard и Eternal Flame Забавные ошибки при переводе русских топонимов на английский в городах ЧМ-2018 — в коллекции The Village
«ВКонтакте» запустила групповые денежные переводы в беседах
Функция пригодится в сборе денег на подарки
«ВКонтакте» запустила групповые денежные переводы в беседах Функция пригодится в сборе денег на подарки
«Яндекс» научился понимать современную лексику
Сервис также может составить словарную статью про новые слова
«Яндекс» научился понимать современную лексику Сервис также может составить словарную статью про новые слова
Барселонцы против туристов, интервью Ходорковского Дудю и Oxxxymiron в рекламе Reebok Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
На что живут переводчики Переводчица с шести языков рассказала The Village, сколько она получает и на что тратит деньги
Продажа National Geographic, автоматическая модерация «ВКонтакте» и «Яндекс» в Китае
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Продажа National Geographic, автоматическая модерация «ВКонтакте» и «Яндекс» в Китае Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Яндекс» начал продавать услуги онлайн-перевода
В этой нише компании предстоит конкурировать с Google и Microsoft