вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Как отправлять и получать деньги без комиссии
ПРОМО
Как отправлять и получать деньги без комиссииБыстро и между банками
Как отправлять и получать деньги без комиссии
Спецпроекты
ПРОМО

Как отправлять и получать деньги без комиссии Быстро и между банками

Новости

В России отменили «банковский роуминг»

Наличие комиссии за переводы внутри банка назвали дискриминацией

0
Новости

В России отменили «банковский роуминг» Наличие комиссии за переводы внутри банка назвали дискриминацией

Новости

Мультивалютная карта сервиса Revolut заработает в России в конце 2019 года (обновлено)

Лондонский проект будет работать в России с помощью компании Visa

1
Новости

Мультивалютная карта сервиса Revolut заработает в России в конце 2019 года (обновлено) Лондонский проект будет работать в России с помощью компании Visa

Новости

Госдума сохранила возможность снимать наличные с анонимных кошельков и карт

Чем вызвано измнение решения, непонятно

0
Новости

Госдума сохранила возможность снимать наличные с анонимных кошельков и карт Чем вызвано измнение решения, непонятно

Новости

Власти назвали недопустимой комиссию за внутрибанковские переводы

Чаще всего ее берет Сбербанк

0
Новости

Власти назвали недопустимой комиссию за внутрибанковские переводы Чаще всего ее берет Сбербанк

Новости

Visa разрешила переводить деньги с карты на карту по номеру телефона

Пока что к системе подключены ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф-банк и «Хоум кредит»

0
Новости

Visa разрешила переводить деньги с карты на карту по номеру телефона Пока что к системе подключены ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф-банк и «Хоум кредит»

Новости

Сбербанк запретил переводы на кредитные карты по номеру телефона

Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно

1
Новости

Сбербанк запретил переводы на кредитные карты по номеру телефона Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно

Новости

«Ведомости»: Сбербанк и «Тинькофф» тестируют совместный сервис денежных переводов

Сбербанк впервые пустит другой банк в свою систему карточных переводов

0
Новости

«Ведомости»: Сбербанк и «Тинькофф» тестируют совместный сервис денежных переводов Сбербанк впервые пустит другой банк в свою систему карточных переводов

Трудности перевода: Park Bitter, Sunny Boulevard и Eternal Flame
Ситуация
Трудности перевода: Park Bitter, Sunny Boulevard и Eternal Flame Забавные ошибки при переводе русских топонимов на английский в городах ЧМ-2018 — в коллекции The Village
9
Трудности перевода: Park Bitter, Sunny Boulevard и Eternal Flame
Ситуация

Трудности перевода: Park Bitter, Sunny Boulevard и Eternal Flame Забавные ошибки при переводе русских топонимов на английский в городах ЧМ-2018 — в коллекции The Village

Новости

«ВКонтакте» запустила групповые денежные переводы в беседах

Функция пригодится в сборе денег на подарки

0
Новости

«ВКонтакте» запустила групповые денежные переводы в беседах Функция пригодится в сборе денег на подарки

Новости

«Яндекс» научился понимать современную лексику

Сервис также может составить словарную статью про новые слова

0
Новости

«Яндекс» научился понимать современную лексику Сервис также может составить словарную статью про новые слова

Барселонцы против туристов, интервью Ходорковского Дудю и Oxxxymiron в рекламе Reebok
Неделя в интернете
Барселонцы против туристов, интервью Ходорковского Дудю и Oxxxymiron в рекламе ReebokСамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
0
Барселонцы против туристов, интервью Ходорковского Дудю и Oxxxymiron в рекламе Reebok
Неделя в интернете

Барселонцы против туристов, интервью Ходорковского Дудю и Oxxxymiron в рекламе Reebok Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил

На что живут переводчики
Личный счёт
На что живут переводчикиПереводчица с шести языков рассказала The Village, сколько она получает и на что тратит деньги
182
На что живут переводчики
Личный счёт

На что живут переводчики Переводчица с шести языков рассказала The Village, сколько она получает и на что тратит деньги

Новости

Продажа National Geographic, автоматическая модерация «ВКонтакте» и «Яндекс» в Китае

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Продажа National Geographic, автоматическая модерация «ВКонтакте» и «Яндекс» в Китае Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

«Яндекс» начал продавать услуги онлайн-перевода

В этой нише компании предстоит конкурировать с Google и Microsoft

0
Новости

«Яндекс» начал продавать услуги онлайн-перевода В этой нише компании предстоит конкурировать с Google и Microsoft

Аlconost Nitro: Как раскрутить онлайн-сервис быстрого перевода
Сделал сам
Аlconost Nitro: Как раскрутить онлайн-сервис быстрого переводаАлександр Муравский из Минска создал сервис Аlconost Nitro, с помощью которого можно перевести короткий текст за короткое время. Вместо автоматического переводчика там работают люди.
1
Аlconost Nitro: Как раскрутить онлайн-сервис быстрого перевода
Сделал сам

Аlconost Nitro: Как раскрутить онлайн-сервис быстрого перевода Александр Муравский из Минска создал сервис Аlconost Nitro, с помощью которого можно перевести короткий текст за короткое время. Вместо автоматического переводчика там работают люди.