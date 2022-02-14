Исландец Рагнар Кьяртанссон покажет в Москве шестичасовой перформанс о грусти
Художник будет покачиваться на сцене, повторяя «печаль победит счастье»
Фестиваль-путешествие лаборатории «Человека мира» пройдет в трех городах
В Петербурге, Москве и Суздале покажут множество перформансов
В Москве появился квест-перформанс с актёрами «Заброшенный дом»
Действие происходит в заброшенном особняке, где каждую ночь слышны загадочные голоса
Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах Штефан Лутшингер, исследователь и теоретик паблик-арта, рассказал The Village о появлении городского искусства в Вене после войны, минусах музеефикации городов и чрезмерно креативных мэрах.
Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах Штефан Лутшингер, исследователь и теоретик паблик-арта, рассказал The Village о появлении городского искусства в Вене после войны, минусах музеефикации городов и чрезмерно креативных мэрах.
«Лето на Стрелке» откроется аудиовизуальным перфомансом 13 мая во дворе института «Стрелка» выступит арт-группа Apparatjik
На Киевском вокзале покажут спектакль-перфоманс Киевский вокзал станет площадкой для российско-польского полифонического спектакля