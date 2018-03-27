Глядим оба
«Фильм недалеко ушел от современных технологий»: Ученые смотрят «Первому игроку приготовиться»Какие технологии помогут нам погружаться в виртуальную реальность — рассказывают научные сотрудники Университета Иннополис
Глядим оба
«Фильм недалеко ушел от современных технологий»: Ученые смотрят «Первому игроку приготовиться» Какие технологии помогут нам погружаться в виртуальную реальность — рассказывают научные сотрудники Университета Иннополис
Кино
«Первому игроку приготовиться»: Поп-культурная рекурсия Стивена СпилбергаАлиса Таёжная — о новом фильме Спилберга, который имеет все шансы потеснить «Аватар»
Кино
«Первому игроку приготовиться»: Поп-культурная рекурсия Стивена Спилберга Алиса Таёжная — о новом фильме Спилберга, который имеет все шансы потеснить «Аватар»
Фильмы недели
«Первому игроку приготовиться», «Не в себе» и еще два фильма Алиса Таёжная препарирует главные новинки кинопроката
Фильмы недели
«Первому игроку приготовиться», «Не в себе» и еще два фильма Алиса Таёжная препарирует главные новинки кинопроката
Новости
В России отменили премьеру фильма «Первому игроку приготовиться» Спилберга
Решение приняли в связи с трагедией в Кемерове
Новости