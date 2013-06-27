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Новости

Омоложение в проруби в новом клипе «Аигел» на песню «You’re Born»

В съемках участвовало 130 человек, в том числе известный актер Георгий Мартиросян

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Новости

Омоложение в проруби в новом клипе «Аигел» на песню «You’re Born» В съемках участвовало 130 человек, в том числе известный актер Георгий Мартиросян

Новости

«Би-би-си»: Тимати удалил клип «Москва» по просьбе властей (обновлено)

Участвовавший в записи трека Гуф заявил, что его подставили

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Новости

«Би-би-си»: Тимати удалил клип «Москва» по просьбе властей (обновлено) Участвовавший в записи трека Гуф заявил, что его подставили

Новости

Самые популярные альбомы и песни 2018 года в Apple Music

В этом году топовые позиции заняло больше отечественных исполнителей

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Новости

Самые популярные альбомы и песни 2018 года в Apple Music В этом году топовые позиции заняло больше отечественных исполнителей

Новости

Новый клип «АИГЕЛ» о буднях полицейского

Ролик на новую песню называется «Принц на белом»

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Новости

Новый клип «АИГЕЛ» о буднях полицейского Ролик на новую песню называется «Принц на белом»

Новости

Клип Pussy Riot против очередного срока Путина

Активистки выпустили ролик с тюремными рисунками Олега Навального

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Новости

Клип Pussy Riot против очередного срока Путина Активистки выпустили ролик с тюремными рисунками Олега Навального

Новости

Новая песня Бориса Гребенщикова

В песне рефреном повторяется нецензурное слово

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Новости

Новая песня Бориса Гребенщикова В песне рефреном повторяется нецензурное слово

Ситуация

Сергей Капков — об эффективном менеджменте Надежды Бабкиной

Глава департамента культуры оценил управленческие способности народной артистки

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Ситуация

Сергей Капков — об эффективном менеджменте Надежды Бабкиной Глава департамента культуры оценил управленческие способности народной артистки

Комментарий
Комментарий дня: Булат Латыпов о Газманове на вокзалеСергей Капков не оставляет попыток избавиться от хита Олега Газманова на московских вокзалах. The Village разбирается в причинах его незаменимости.
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Комментарий

Комментарий дня: Булат Латыпов о Газманове на вокзале Сергей Капков не оставляет попыток избавиться от хита Олега Газманова на московских вокзалах. The Village разбирается в причинах его незаменимости.