Новости
Омоложение в проруби в новом клипе «Аигел» на песню «You’re Born»
В съемках участвовало 130 человек, в том числе известный актер Георгий Мартиросян
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Омоложение в проруби в новом клипе «Аигел» на песню «You’re Born» В съемках участвовало 130 человек, в том числе известный актер Георгий Мартиросян
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«Би-би-си»: Тимати удалил клип «Москва» по просьбе властей (обновлено)
Участвовавший в записи трека Гуф заявил, что его подставили
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«Би-би-си»: Тимати удалил клип «Москва» по просьбе властей (обновлено) Участвовавший в записи трека Гуф заявил, что его подставили
Новости
Самые популярные альбомы и песни 2018 года в Apple Music
В этом году топовые позиции заняло больше отечественных исполнителей
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Самые популярные альбомы и песни 2018 года в Apple Music В этом году топовые позиции заняло больше отечественных исполнителей
Новости
Новый клип «АИГЕЛ» о буднях полицейского Ролик на новую песню называется «Принц на белом»
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Клип Pussy Riot против очередного срока Путина
Активистки выпустили ролик с тюремными рисунками Олега Навального
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Клип Pussy Riot против очередного срока Путина Активистки выпустили ролик с тюремными рисунками Олега Навального
Новости
Новая песня Бориса Гребенщикова В песне рефреном повторяется нецензурное слово
Ситуация
Сергей Капков — об эффективном менеджменте Надежды Бабкиной
Глава департамента культуры оценил управленческие способности народной артистки
Ситуация
Сергей Капков — об эффективном менеджменте Надежды Бабкиной Глава департамента культуры оценил управленческие способности народной артистки
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Комментарий дня: Булат Латыпов о Газманове на вокзалеСергей Капков не оставляет попыток избавиться от хита Олега Газманова на московских вокзалах. The Village разбирается в причинах его незаменимости.
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