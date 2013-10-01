Пётр Кутис (OneTwoTrip): 5 городов, где лучше всего придумывать бизнес-идеи Основатель сервиса продажи авиабилетов OneTwoTrip даёт советы в жанре туристического буклета, куда лучше отправиться предпринимателю, чтобы не только отдохнуть, но и набрать идей для своего бизнеса.