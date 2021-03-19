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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Pharaoh выпустил новый альбом «Million Dollar Depression»
19 марта 2021

Pharaoh выпустил новый альбом «Million Dollar Depression»

Зиро хиро: Новый альбом Pharaoh «Правило» как вялая попытка возвращения
Зиро хиро: Новый альбом Pharaoh «Правило» как вялая попытка возвращения Издевательство над русским языком, логикой и слушателем
Зиро хиро: Новый альбом Pharaoh «Правило» как вялая попытка возвращения

Зиро хиро: Новый альбом Pharaoh «Правило» как вялая попытка возвращения
Издевательство над русским языком, логикой и слушателем

Фараон выпустил новый альбом «Правило» 

«Я называю это поиск, а не кризис»

Фараон выпустил новый альбом «Правило» 

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-х
Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

Pharaon, Хаски и GSPD: В столицах пройдет фестиваль хип-хоп-музыки «Маятник Фуко»

Петербургский концерт дополнит «Пошлая Молли»

Pharaon, Хаски и GSPD: В столицах пройдет фестиваль хип-хоп-музыки «Маятник Фуко»

Аdidas откроет новый сезон футбольных турниров выступлением Pharaoh

Прийти в «Парк легенд» могут все желающие

Аdidas откроет новый сезон футбольных турниров выступлением Pharaoh

На московском фестивале Esquire выступят Pharaoh, Big Baby Tape и «Синекдоха Монток»

Среди гостей фестиваля — Satyr, Ладо Кватания и Ирина Горбачева

На московском фестивале Esquire выступят Pharaoh, Big Baby Tape и «Синекдоха Монток»

На Пикнике «Афиши» выступят Джоуи Бэдэсс, Rhye и Pharaoh

Организаторы объявили вторую часть лайнапа

На Пикнике «Афиши» выступят Джоуи Бэдэсс, Rhye и Pharaoh

33 концерта осени
33 концерта осени От Oxxxymiron и «Пошлой Молли» до Робби Уильямса и Major Lazer
33 концерта осени

33 концерта осени
От Oxxxymiron и «Пошлой Молли» до Робби Уильямса и Major Lazer

От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа
От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа Что такое биф, флип и низкий флекс
От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа

От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа
Что такое биф, флип и низкий флекс

Фестиваль Signal, вечеринка с Pharaoh и выставка Катрин Ненашевой
Фестиваль Signal, вечеринка с Pharaoh и выставка Катрин Ненашевой Что делать в Москве в эти выходные
Фестиваль Signal, вечеринка с Pharaoh и выставка Катрин Ненашевой

Фестиваль Signal, вечеринка с Pharaoh и выставка Катрин Ненашевой
Что делать в Москве в эти выходные