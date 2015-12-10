«Практика» объявила даты показа спектаклей, где пьесы, актеров и режиссеров выбрали зрители
От «Урожая» до карантинного «Гамлета»
В центре Мейерхольда впервые в России покажут пьесу Брехта о революции
Долгое время постановка была запрещена в Германии как пропаганда коммунизма
В «Театре.doc» пройдет фестиваль современной драматургии «Любимовка»
На фестивале покажут 38 пьес молодых драматургов из России, Израиля и Беларуси
Пьесы из семи слов: «— Rnj tk bp vjtq nfhtkrb? — рявкнул Папа-медведь» Семь коротких произведений, которые можно увидеть на фестивале «Форма»
Проект ДК «Трёхгорка» закрывается
По случаю закрытия проекта 1 ноября здесь будет читка абсурдистской пьесы
Вторая сцена Электротеатра «Станиславский» заработает в конце сентября
Малая сцена откроется 22 сентября дебютным спектаклем Евгения Беднякова «Фантазии Фарятьева»
Малая сцена «Театра на Таганке» открывается после ремонта
Вечером 10 декабря на ней пройдёт премьера спектакля «Золотой Дракон»