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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Практика» объявила даты показа спектаклей, где пьесы, актеров и режиссеров выбрали зрители

От «Урожая» до карантинного «Гамлета»

«Практика» объявила даты показа спектаклей, где пьесы, актеров и режиссеров выбрали зрители

В центре Мейерхольда впервые в России покажут пьесу Брехта о революции

Долгое время постановка была запрещена в Германии как пропаганда коммунизма

В центре Мейерхольда впервые в России покажут пьесу Брехта о революции

В «Театре.doc» пройдет фестиваль современной драматургии «Любимовка»

На фестивале покажут 38 пьес молодых драматургов из России, Израиля и Беларуси

В «Театре.doc» пройдет фестиваль современной драматургии «Любимовка»

Пьесы из семи слов: «— Rnj tk bp vjtq nfhtkrb? — рявкнул Папа-медведь»
Пьесы из семи слов: «— Rnj tk bp vjtq nfhtkrb? — рявкнул Папа-медведь» Семь коротких произведений, которые можно увидеть на фестивале «Форма»
Пьесы из семи слов: «— Rnj tk bp vjtq nfhtkrb? — рявкнул Папа-медведь»

Пьесы из семи слов: «— Rnj tk bp vjtq nfhtkrb? — рявкнул Папа-медведь»
Семь коротких произведений, которые можно увидеть на фестивале «Форма»

В центре имени Мейерхольда покажут пьесу о Siri

Режиссер — Алексей Кузмин-Тарасов

В центре имени Мейерхольда покажут пьесу о Siri

Проект ДК «Трёхгорка» закрывается

По случаю закрытия проекта 1 ноября здесь будет читка абсурдистской пьесы

Проект ДК «Трёхгорка» закрывается

Вторая сцена Электротеатра «Станиславский» заработает в конце сентября

Малая сцена откроется 22 сентября дебютным спектаклем Евгения Беднякова «Фантазии Фарятьева»

Вторая сцена Электротеатра «Станиславский» заработает в конце сентября

Малая сцена «Театра на Таганке» открывается после ремонта

Вечером 10 декабря на ней пройдёт премьера спектакля «Золотой Дракон»

Малая сцена «Театра на Таганке» открывается после ремонта