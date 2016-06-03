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Девять новых ресторанов, кафе и баров мая
Новое в Москве
Девять новых ресторанов, кафе и баров маяThe Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
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Девять новых ресторанов, кафе и баров мая
Новое в Москве

Девять новых ресторанов, кафе и баров мая The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца