Окончание «Фотобиеннале» в МАММ, дни Франции в «Цветном», Гринуэй в «Манеже» и ещё 17 событий Немецкий пасхальный фестиваль, открытие цокольного этажа в баре Hub, дюжина лекций про город и архитектуру и интенсив по русскому языку для взрослых среди заметных событий 18−20 апреля