Выходные в городе
Окончание «Фотобиеннале» в МАММ, дни Франции в «Цветном», Гринуэй в «Манеже» и ещё 17 событийНемецкий пасхальный фестиваль, открытие цокольного этажа в баре Hub, дюжина лекций про город и архитектуру и интенсив по русскому языку для взрослых среди заметных событий 18−20 апреля
Выходные в городе
Окончание «Фотобиеннале» в МАММ, дни Франции в «Цветном», Гринуэй в «Манеже» и ещё 17 событий Немецкий пасхальный фестиваль, открытие цокольного этажа в баре Hub, дюжина лекций про город и архитектуру и интенсив по русскому языку для взрослых среди заметных событий 18−20 апреля
Город
Сергей Капков о выставке Питера Гринуэя в «Манеже»
Глава городского департамента культуры рассказал о своих впечатлениях от экспозиции «Питер Гринуэй, Саския Боддеке. Золотой век русского авангарда»
Город
Сергей Капков о выставке Питера Гринуэя в «Манеже» Глава городского департамента культуры рассказал о своих впечатлениях от экспозиции «Питер Гринуэй, Саския Боддеке. Золотой век русского авангарда»
События недели
Гринуэй в «Манеже», «Голгофа» Макдонаха и снимки National GeographicНовая LavkaLavka на Остоженке, четвёртый «Делай саммит», «Ночь пожирателей рекламы» и ещё несколько событий из календаря The Village
События недели
Гринуэй в «Манеже», «Голгофа» Макдонаха и снимки National Geographic Новая LavkaLavka на Остоженке, четвёртый «Делай саммит», «Ночь пожирателей рекламы» и ещё несколько событий из календаря The Village
Планы на сезон
10 выставок весныБэнкси и Гринуэй, «Ночь музеев» и Фотобиеннале, Дмитрий Пригов и группировка «ЗИП» — важное в московских музеях в этом сезоне
Планы на сезон
10 выставок весны Бэнкси и Гринуэй, «Ночь музеев» и Фотобиеннале, Дмитрий Пригов и группировка «ЗИП» — важное в московских музеях в этом сезоне
Weekend
Планы на осень: 32 фильмаНовые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.
Weekend
Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.
Weekend
Гид по Московскому кинофестивалю: 19 фильмовГондри и Бертолуччи, Муратова и Балабанов, Вуди Аллен и Ривер Феникс, каннские призёры и лауреаты «Оскара», Игги Поп в кино и Годар в 3D — мы составили гид по ММКФ-2013.
Weekend
Гид по Московскому кинофестивалю: 19 фильмов Гондри и Бертолуччи, Муратова и Балабанов, Вуди Аллен и Ривер Феникс, каннские призёры и лауреаты «Оскара», Игги Поп в кино и Годар в 3D — мы составили гид по ММКФ-2013.
Weekend
Планы на весну: 32 новых фильма«Великий Гэтсби» в 3D, новые Альмодовар и Дэнни Бойл, «Железный человек» и «Стартрек», плюс Эштон Катчер в роли Джобса в числе кинособытий весны.
Weekend