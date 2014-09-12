Художника Артема Лоскутова оштрафовали за плакат «Мусора хуже говна». Он продаст его с аукциона
Он шел с ним на согласованном митинге 23 июня
Художника Артема Лоскутова оштрафовали за плакат «Мусора хуже говна». Он продаст его с аукциона Он шел с ним на согласованном митинге 23 июня
Желающих поздравить Алексея Навального задержали у спецприемника
Сегодня оппозиционер празднует день рождения
Желающих поздравить Алексея Навального задержали у спецприемника Сегодня оппозиционер празднует день рождения
Карикатуры на нарушителей правил поведения на железной дороге
Их разместят на объектах железнодорожного транспорта
Карикатуры на нарушителей правил поведения на железной дороге
Их разместят на объектах железнодорожного транспорта
Плакат про Артемия Лебедева на Тверской
Плакат появился на фасаде одного из домов на Тверской улице