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Новости27 июня 2019

Художника Артема Лоскутова оштрафовали за плакат «Мусора хуже говна». Он продаст его с аукциона Он шел с ним на согласованном митинге 23 июня

РедакторАлена Дергачева

Обновлено

Артем Лоскутов продаст с аукциона плакат «Мусора хуже говна», за который его ранее оштрафовали на 10 тысяч рублей. Он отметил, что оформит его в раму и возможно добавит несколько новостных заголовков.

Подписчики художника в твиттере попросили открыть предзаказ на майки с такой надписью. С помощью вырученных денег Лоскутов хочет не только оплатить штраф, но и отправить пожертвование проекту «ОВД-Инфо», который помог ему с адвокатом и освещением дела.

13:49

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал художника Артема Лоскутова на 10 тысяч рублей за плакат «Мусора хуже говна». Он шел с ним 23 июня на согласованном митинге  «Общество требует справедливости» в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Лоскутова признали виновным в нарушении правил проведения массового мероприятия. Художник рассказал, что судья объяснила его вину тем, что тематика плаката якобы не совпадала с заявленной организаторами мероприятия. Он добавил, что будет обжаловать решение в Мосгорсуде.

Лоскутова задержали уже после акции на проспекте Сахарова. По его словам, колонна полицейских целенаправленно направилась к нему и потащила в автозак. Художник отметил, что на тот момент уже свернул листок с лозунгом.

Акции против политических репрессий и фабрикации уголовных дел прошли 23 июня в 13 городах. Их организовали Либертарианская партия России и профсоюз журналистов. На митинге в Москве задержали трех человек.

Источник: «МБХ медиа»

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