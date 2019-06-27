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Мещанский районный суд Москвы оштрафовал художника Артема Лоскутова на 10 тысяч рублей за плакат «Мусора хуже говна». Он шел с ним 23 июня на согласованном митинге «Общество требует справедливости» в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Лоскутова признали виновным в нарушении правил проведения массового мероприятия. Художник рассказал, что судья объяснила его вину тем, что тематика плаката якобы не совпадала с заявленной организаторами мероприятия. Он добавил, что будет обжаловать решение в Мосгорсуде.

На 10 тысяч рублей оштрафовали художника Артема Лоскутова за плакат «Мусора хуже говна». Фото: Антон Карлинер https://t.co/Hif3Ei15yz pic.twitter.com/xgvWmxlQV0 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 июня 2019 г.

Лоскутова задержали уже после акции на проспекте Сахарова. По его словам, колонна полицейских целенаправленно направилась к нему и потащила в автозак. Художник отметил, что на тот момент уже свернул листок с лозунгом.

Акции против политических репрессий и фабрикации уголовных дел прошли 23 июня в 13 городах. Их организовали Либертарианская партия России и профсоюз журналистов. На митинге в Москве задержали трех человек.

Источник: «МБХ медиа»