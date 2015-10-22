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Новости

За платными парковками в Москве начали следить инспекторы на роликах

Предполагается, что так им будет легче передвигаться, чем пешком

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Новости

За платными парковками в Москве начали следить инспекторы на роликах Предполагается, что так им будет легче передвигаться, чем пешком

Новости

В Москве пройдут митинги против строительного произвола и новых правил парковки

Оба мероприятия согласовали власти, однако предложенную «Синими ведерками» площадку перенесли

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Новости

В Москве пройдут митинги против строительного произвола и новых правил парковки Оба мероприятия согласовали власти, однако предложенную «Синими ведерками» площадку перенесли

Новости

Платные парковки появились еще на двух улицах на северо-востоке Москвы

Об этом сообщается на сайте столичного департамента транспорта

0
Новости

Платные парковки появились еще на двух улицах на северо-востоке Москвы Об этом сообщается на сайте столичного департамента транспорта

Новости

«Яндекс» запустил сервис поиска свободных мест на парковках

Сервис доступен в пилотном режиме в семи городах России

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Новости

«Яндекс» запустил сервис поиска свободных мест на парковках Сервис доступен в пилотном режиме в семи городах России

Новости

Повышение тарифа помогло разгрузить парковки в центре столицы

Теперь машины оставляют в среднем на 45 минут

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Новости

Повышение тарифа помогло разгрузить парковки в центре столицы Теперь машины оставляют в среднем на 45 минут

Транспорт

Власти планируют запретить парковку автомобилей с нечитаемыми номерами

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму

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Транспорт

Власти планируют запретить парковку автомобилей с нечитаемыми номерами Соответствующий законопроект внесли в Госдуму

Транспорт

Платные парковки появятся в Московской области в 2017 году

Дефицит парковочных мест в регионе превышает 300 тысяч машиномест

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Транспорт

Платные парковки появятся в Московской области в 2017 году Дефицит парковочных мест в регионе превышает 300 тысяч машиномест

Ситуация

Увеличить стоимость парковки в Москве в три раза (обновлено)

С предложением выступили представители МАДИ

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Ситуация

Увеличить стоимость парковки в Москве в три раза (обновлено) С предложением выступили представители МАДИ

Транспорт

Собянин назвал неизбежным подорожание платных парковок

В первую очередь цены вырастут на участках с заполняемостью в 80 % и выше

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Транспорт

Собянин назвал неизбежным подорожание платных парковок В первую очередь цены вырастут на участках с заполняемостью в 80 % и выше

Транспорт

В Москве расширят зоны платной парковки

Официально о решении правительства могут объявить в конце октября

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Транспорт

В Москве расширят зоны платной парковки Официально о решении правительства могут объявить в конце октября

Транспорт

Власти Подмосковья отложили введение в регионе платных парковок

Вместо этого они предложили создать новые бесплатные парковочные места

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Транспорт

Власти Подмосковья отложили введение в регионе платных парковок Вместо этого они предложили создать новые бесплатные парковочные места

Транспорт

В Москве до конца года может появиться несколько сотен новых точек платной парковки

Решение о вводе новых парковочных мест будет приниматься после обсуждения с жителями каждого из районов

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Транспорт

В Москве до конца года может появиться несколько сотен новых точек платной парковки Решение о вводе новых парковочных мест будет приниматься после обсуждения с жителями каждого из районов

Транспорт

Оплатить парковку голосом можно будет с 1 августа

Для этого нужно будет позвонить в сервисный центр «Московский транспорт»

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Транспорт

Оплатить парковку голосом можно будет с 1 августа Для этого нужно будет позвонить в сервисный центр «Московский транспорт»

Транспорт

Проект платных парковок оказался убыточным

Власти собрали с автовладельцев 5,8 миллиарда рублей, а потратили на проект больше 16 миллиардов рублей

6
Транспорт

Проект платных парковок оказался убыточным Власти собрали с автовладельцев 5,8 миллиарда рублей, а потратили на проект больше 16 миллиардов рублей

Транспорт

Сбой в системе оплаты парковки могли устроить хакеры

Москвичи снова жалуются на проблемы с приложением для оплаты

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Транспорт

Сбой в системе оплаты парковки могли устроить хакеры Москвичи снова жалуются на проблемы с приложением для оплаты

Ситуация

Протестующих против платных парковок разгоняет ОМОН

Акция протеста проходит на Пушкинской площади

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Ситуация

Протестующих против платных парковок разгоняет ОМОН Акция протеста проходит на Пушкинской площади

Транспорт

В 2016 году в Москве появится парковка только для резидентов

Сейчас определяют адреса, где начнут эксперимент по установке запретительных знаков

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Транспорт

В 2016 году в Москве появится парковка только для резидентов Сейчас определяют адреса, где начнут эксперимент по установке запретительных знаков

Транспорт

В Хорошёво-Мнёвниках начался митинг против платных парковок

Пока у памятника народным ополченцем собралось около 200 человек

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Транспорт

В Хорошёво-Мнёвниках начался митинг против платных парковок Пока у памятника народным ополченцем собралось около 200 человек

Город

Московские активисты создали коалицию против платной парковки

В коалицию вошли Московский городской комитет КПРФ и общественное движение «Автомобилисты Москвы»

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Город

Московские активисты создали коалицию против платной парковки В коалицию вошли Московский городской комитет КПРФ и общественное движение «Автомобилисты Москвы»

Транспорт

В Москве появятся частные платные парковки

Землю под них будут предоставлять по упрощённой схеме

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Транспорт

В Москве появятся частные платные парковки Землю под них будут предоставлять по упрощённой схеме

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