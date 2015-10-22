За платными парковками в Москве начали следить инспекторы на роликах
Предполагается, что так им будет легче передвигаться, чем пешком
За платными парковками в Москве начали следить инспекторы на роликах Предполагается, что так им будет легче передвигаться, чем пешком
В Москве пройдут митинги против строительного произвола и новых правил парковки
Оба мероприятия согласовали власти, однако предложенную «Синими ведерками» площадку перенесли
В Москве пройдут митинги против строительного произвола и новых правил парковки Оба мероприятия согласовали власти, однако предложенную «Синими ведерками» площадку перенесли
Платные парковки появились еще на двух улицах на северо-востоке Москвы
Об этом сообщается на сайте столичного департамента транспорта
Платные парковки появились еще на двух улицах на северо-востоке Москвы Об этом сообщается на сайте столичного департамента транспорта
«Яндекс» запустил сервис поиска свободных мест на парковках
Сервис доступен в пилотном режиме в семи городах России
«Яндекс» запустил сервис поиска свободных мест на парковках Сервис доступен в пилотном режиме в семи городах России
Повышение тарифа помогло разгрузить парковки в центре столицы
Теперь машины оставляют в среднем на 45 минут
Повышение тарифа помогло разгрузить парковки в центре столицы Теперь машины оставляют в среднем на 45 минут
Власти планируют запретить парковку автомобилей с нечитаемыми номерами
Соответствующий законопроект внесли в Госдуму
Власти планируют запретить парковку автомобилей с нечитаемыми номерами Соответствующий законопроект внесли в Госдуму
Платные парковки появятся в Московской области в 2017 году
Дефицит парковочных мест в регионе превышает 300 тысяч машиномест
Платные парковки появятся в Московской области в 2017 году Дефицит парковочных мест в регионе превышает 300 тысяч машиномест
Увеличить стоимость парковки в Москве в три раза (обновлено)
С предложением выступили представители МАДИ
Увеличить стоимость парковки в Москве в три раза (обновлено) С предложением выступили представители МАДИ
Собянин назвал неизбежным подорожание платных парковок
В первую очередь цены вырастут на участках с заполняемостью в 80 % и выше
Собянин назвал неизбежным подорожание платных парковок В первую очередь цены вырастут на участках с заполняемостью в 80 % и выше
В Москве расширят зоны платной парковки
Официально о решении правительства могут объявить в конце октября
В Москве расширят зоны платной парковки Официально о решении правительства могут объявить в конце октября
Власти Подмосковья отложили введение в регионе платных парковок
Вместо этого они предложили создать новые бесплатные парковочные места
Власти Подмосковья отложили введение в регионе платных парковок Вместо этого они предложили создать новые бесплатные парковочные места
В Москве до конца года может появиться несколько сотен новых точек платной парковки
Решение о вводе новых парковочных мест будет приниматься после обсуждения с жителями каждого из районов
В Москве до конца года может появиться несколько сотен новых точек платной парковки Решение о вводе новых парковочных мест будет приниматься после обсуждения с жителями каждого из районов
Оплатить парковку голосом можно будет с 1 августа
Для этого нужно будет позвонить в сервисный центр «Московский транспорт»
Оплатить парковку голосом можно будет с 1 августа Для этого нужно будет позвонить в сервисный центр «Московский транспорт»
Проект платных парковок оказался убыточным
Власти собрали с автовладельцев 5,8 миллиарда рублей, а потратили на проект больше 16 миллиардов рублей
Проект платных парковок оказался убыточным Власти собрали с автовладельцев 5,8 миллиарда рублей, а потратили на проект больше 16 миллиардов рублей
Сбой в системе оплаты парковки могли устроить хакеры
Москвичи снова жалуются на проблемы с приложением для оплаты
Сбой в системе оплаты парковки могли устроить хакеры Москвичи снова жалуются на проблемы с приложением для оплаты
Протестующих против платных парковок разгоняет ОМОН
Акция протеста проходит на Пушкинской площади
Протестующих против платных парковок разгоняет ОМОН Акция протеста проходит на Пушкинской площади
В 2016 году в Москве появится парковка только для резидентов
Сейчас определяют адреса, где начнут эксперимент по установке запретительных знаков
В 2016 году в Москве появится парковка только для резидентов Сейчас определяют адреса, где начнут эксперимент по установке запретительных знаков
В Хорошёво-Мнёвниках начался митинг против платных парковок
Пока у памятника народным ополченцем собралось около 200 человек
В Хорошёво-Мнёвниках начался митинг против платных парковок Пока у памятника народным ополченцем собралось около 200 человек
Московские активисты создали коалицию против платной парковки
В коалицию вошли Московский городской комитет КПРФ и общественное движение «Автомобилисты Москвы»