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МЫ В СОЦСЕТЯХ

14 октября 2021

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за повторные побои

«Новая газета» — о том, как в России судят за избиения и убийства детей

Журналисты выяснили, кто чаще всего применяет насилие к несовершеннолетним

«Новая газета» — о том, как в России судят за избиения и убийства детей

«Тебе ясно, *****?»: История насилия в богатой семье

«Тебе ясно, *****?»: История насилия в богатой семьеДочь московских банкиров — о том, каково годами жить с тираном, терпеть побои и пытаться спасти родных

«Тебе ясно, *****?»: История насилия в богатой семье

«Тебе ясно, *****?»: История насилия в богатой семье
Дочь московских банкиров — о том, каково годами жить с тираном, терпеть побои и пытаться спасти родных

Сколько россиян поддерживают декриминализацию побоев в семье

Большинство респондентов уверены, что применение силы нельзя оправдать ссорой между супругами

Сколько россиян поддерживают декриминализацию побоев в семье

Отселять семейных дебоширов в общежития

С начала года в Москве составили более 800 протоколов за побои

Отселять семейных дебоширов в общежития

Большинство дебоширов на рейсах «Аэрофлота» оказались элитными пассажирами

Их начнут лишать привилегий в программе лояльности

Большинство дебоширов на рейсах «Аэрофлота» оказались элитными пассажирами

В России ужесточат наказание за домашнее насилие

Штрафы за побои предлагают заменить арестом

В России ужесточат наказание за домашнее насилие

Юлия Галямина пожаловалась в СК на избиение на митинге 12 июня

Сейчас она проходит лечение в санатории

Юлия Галямина пожаловалась в СК на избиение на митинге 12 июня

Светлану Дель задержала полиция

Задержание произошло в рамках дела о невыполнении обязанностей по воспитанию детей

Светлану Дель задержала полиция

Отца многодетной семьи Михаила Деля признали виновным в побоях

Ранее семья Дель подала два судебных иска к опеке и полиции, но в феврале Дель отозвали иски и отказались от адвокатов

Отца многодетной семьи Михаила Деля признали виновным в побоях

Кремль призвал различать семейные конфликты и домашнее насилие

Песков напомнил, что законопроектом о декриминализации побоев в семье предусмотрено и уголовное наказание

Кремль призвал различать семейные конфликты и домашнее насилие

Вячеслав Володин — о нужности декриминализации побоев для укрепления семьи

Депутат напомнил, что почти 60 % общества поддерживают декриминализацию конфликтов в семье без последствий для здоровья

Вячеслав Володин — о нужности декриминализации побоев для укрепления семьи

Врачебная комиссия не обнаружила следов побоев у Ильдара Дадина

Ранее активист пожаловался на избиения и пытки

Врачебная комиссия не обнаружила следов побоев у Ильдара Дадина

Суд закрыл дело избившего девушку на Арбате экс-чиновника

В конце июля пассажир BMW с правительственными номерами серии «АМР» напал на девушку на Старом Арбате

Суд закрыл дело избившего девушку на Арбате экс-чиновника

РПЦ — о невмешательстве государства в семейную жизнь

Патриаршая комиссия по вопросам семьи высказалась против ужесточения закона о домашнем насилии

РПЦ — о невмешательстве государства в семейную жизнь

Декриминализовать побои родственников

С таким предложением выступила сенатор Мизулина

Декриминализовать побои родственников

Статью о побоях исключили из Уголовного кодекса

Уголовной ответственности за побои не будет, если преступление совершено впервые

Статью о побоях исключили из Уголовного кодекса