«Новая газета» — о том, как в России судят за избиения и убийства детей
Журналисты выяснили, кто чаще всего применяет насилие к несовершеннолетним
«Тебе ясно, *****?»: История насилия в богатой семьеДочь московских банкиров — о том, каково годами жить с тираном, терпеть побои и пытаться спасти родных
«Тебе ясно, *****?»: История насилия в богатой семье Дочь московских банкиров — о том, каково годами жить с тираном, терпеть побои и пытаться спасти родных
Сколько россиян поддерживают декриминализацию побоев в семье
Большинство респондентов уверены, что применение силы нельзя оправдать ссорой между супругами
Отселять семейных дебоширов в общежития
С начала года в Москве составили более 800 протоколов за побои
Большинство дебоширов на рейсах «Аэрофлота» оказались элитными пассажирами
Их начнут лишать привилегий в программе лояльности
Юлия Галямина пожаловалась в СК на избиение на митинге 12 июня
Сейчас она проходит лечение в санатории
Светлану Дель задержала полиция
Задержание произошло в рамках дела о невыполнении обязанностей по воспитанию детей
Отца многодетной семьи Михаила Деля признали виновным в побоях
Ранее семья Дель подала два судебных иска к опеке и полиции, но в феврале Дель отозвали иски и отказались от адвокатов
Кремль призвал различать семейные конфликты и домашнее насилие
Песков напомнил, что законопроектом о декриминализации побоев в семье предусмотрено и уголовное наказание
Вячеслав Володин — о нужности декриминализации побоев для укрепления семьи
Депутат напомнил, что почти 60 % общества поддерживают декриминализацию конфликтов в семье без последствий для здоровья
Врачебная комиссия не обнаружила следов побоев у Ильдара Дадина
Ранее активист пожаловался на избиения и пытки
Суд закрыл дело избившего девушку на Арбате экс-чиновника
В конце июля пассажир BMW с правительственными номерами серии «АМР» напал на девушку на Старом Арбате
РПЦ — о невмешательстве государства в семейную жизнь
Патриаршая комиссия по вопросам семьи высказалась против ужесточения закона о домашнем насилии
Статью о побоях исключили из Уголовного кодекса
Уголовной ответственности за побои не будет, если преступление совершено впервые