Банки времени, уроки финансовой грамотности, работа за еду и другие способы справиться с кризисом The Village узнал, какие антикризисные проекты появились в Испании, Германии, Англии и США на фоне экономического упадка
Банки времени, уроки финансовой грамотности, работа за еду и другие способы справиться с кризисом The Village узнал, какие антикризисные проекты появились в Испании, Германии, Англии и США на фоне экономического упадка
Иностранный опыт: Как власти Хельсинки поддерживают молодых рестораторов Создательницы Stay Hungry по просьбе The Village поговорили с Вилле Реландером, идеологом стратегии развития культуры питания Хельсинки, о «Ресторанном дне» и поддержке инициатив горожан государством.