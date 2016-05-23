«Авто.ру» закрыл дилерский центр и точки по оценке машин
Покупатели не доверяют рынку онлайн-продажи машин
Сервис Auto.ru начнет торговлю подержанными автомобилями и запустит trade-in
Расширенные возможности будут доступны клиенту в конце года
В Москве открылся первый в Европе магазин подержанных Rolls-Royce
На все автомобили с пробегом, купленные по программе Provenance Pre-Owned, распространяются два года гарантии
В России появится единая база для проверки истории автомобилей
Наполнением ресурса займутся сервис объявлений Avito и автодилеры
Как покупать подержанную машину The Village узнал, как проверить подержанную машину перед покупкой и грамотно провести сделку