«Яндекс» запустил в метро поезд с прогнозами на будущее
Каждый вагон посвящен своей футурологической теме
«Транссиб. Поезд отправляется!»: Большая книга о России и о людях Собираемся в дорогу
Двухэтажные «Аэроэкспрессы» до Внукова заменят на одноэтажные поезда
Более вместительные составы передадут шереметьевскому направлению из-за открытия МЦД
В Москве запустили новые «Иволги» с розетками и климат-контролем
Они уже начали ходить по экспресс-маршруту от Москвы до Одинцова
На МЦК хотят запустить беспилотные «Ласточки». Зачем они нужны? «Круг — идеальный полигон для тестирования»
Летом на МЦК начнут испытывать беспилотные поезда «Ласточка»
А уже курсирующие поезда оборудуют датчиками для более точной остановки на платформе
ИКЕА запустила собственный вагон между Москвой и Петербургом. Поехать в нем можно бесплатно
В поезде обустроили пространство для комфортного сна
Метро тестирует обновленный поезд «Москва» с мягкими сиденьями и шестиугольными поручнями
Пока состав не перевозит пассажиров, его проверяют специалисты
Для «Аэроэкспресса» в Домодедово ввели дополнительную остановку
С 28 декабря поезда начнут останавливаться на платформе Верхние Котлы МЖД
Концепт первого российского высокоскоростного поезда РЖД
Он будет курсировать между Москвой и Казанью со скоростью 380 километров в час
Детские билеты на «Аэроэкспресс» будут стоить 1 рубль
Акция действует с 1 декабря по 15 января 2019 года
«Дальневосточный экспресс» в Московском метрополитене
Новый тематический поезд курсирует по Кольцевой линии
Билеты на поезд «Лев Толстой» до конца октября будут продавать со скидкой до 60 %
Акция действует на поездки из Москвы в Хельсинки и обратно
Фестиваль-путешествие лаборатории «Человека мира» пройдет в трех городах
В Петербурге, Москве и Суздале покажут множество перформансов
Все поезда Филевской линии заменят на улучшенные в 2019 году
Всего по ветке будут курсировать 27 составов
Современные поезда «Москва» запустят по трем веткам метро
Парк метрополитена обновят 69 новыми составами
Гонка нового поезда «Москва» с болидом в рекламе «Трансмашхолдинга»
В ролике рассказывают о новых функциях пассажирского состава
Вокзалы тестируют навигацию для облегченного поиска вагонов
Электронные табло расположены на платформах
ФАС обвинила РЖД в ущемлении прав пассажиров при переоформлении билетов
В ведомстве считают, что компания пользуется своим доминирующим положением
Запуск новогоднего поезда на Кольцевой линии метро
Он будет перевозить пассажиров по Кольцевой линии в течение месяца
Запуск поезда «Путешествие в Рождество»
Праздничные составы будут курсировать в течение месяца
Пассажиры поездов могут запрещать попутчикам сидеть на своей полке
РЖД рассказала также о правилах размещения багажа в купе
«Дочка» РЖД — о сравнении цен на плацкарты и авиабилеты
«Во время полета у пассажира отсутствует возможность сойти на маршруте с рейса»
Осенью в метро запустят «Научный поезд»
Аналогичный поезд в рамках Года науки и образования между Великобританией и Россией появится в Лондоне
На МЦК в июле запустят новый поезд «Ласточка»
В поезде разместят дополнительные держатели-рукоятки
В метро запустят четвертый поезд с функцией автоматизированного ведения
Он начнет ходить по Калининской линии с мая
«Аэроэкспресс» перенес запуск двухэтажных поездов на 2017 год
Они должны были появиться в декабре 2016 года
На красной ветке метро пустят поезд «Великие полководцы»
Изображения в вагонах будут посвящены Константину Рокоссовскому, Георгию Жукову, Александру Невскому и Дмитрию Донскому
От чего зависит цена билетов на поезд? Как меняется цена на билеты и как успеть купить их за вменяемую сумму
В московском метро запустят поезд «Шекспировские страсти»
В вагонах будут оборудованы специальные места для селфи
В метро запустят три поезда «Кино Победы»
Поезда будут курсировать на Кольцевой, Арбатско-Покровской и Филёвской линиях
В метро появится именной поезд МЧС
Именной поезд будет курсировать в течение полугода на Серпуховско-Тимирязевской линии
В метро пустили поезд с рисунками российских путешественников
Также в метро появились в продаже праздничные билеты, посвящённые 170-летию Русского географического общества
Животных разрешили перевозить в плацкарте
Перевозить животных можно только в специально выделенных вагонах
На Ярославском направлении МЖД задерживаются поезда (обновлено)
Поезда ходят с задержкой из-за кражи кабеля
«РЖД» возобновляет поезда в Сербию, Болгарию и Черногорию
По вновь открытым маршрутам запустят новые четырёхместные купейные вагоны габарита RIC совместного производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и Siemens
Между Москвой и Тверью запустили скоростной поезд «Ласточка»
Теперь из города в город можно добраться за полтора часа
В метро запустят поезд в цветах российского флага
Поезд запустят ко Дню государственного флага России, который отмечают 22 августа
В метро запустили новый поезд со сквозным проходом
Станции в этом поезде объявляет диктор советского телевидения Игорь Кириллов
Один из поездов московского метро раскрасят по эскизу пассажира
Планируется, что раскрашенный по эскизу пассажира поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии
Двухэтажный поезд между Москвой и Петербургом начнёт курсировать в феврале
Поезд состоит из купейных вагонов вместимостью 64 спальных места каждый
Якунин предлагает отменить запрет на курение в поездах дальнего следования
Глава РЖД Владимир Якунин предложил отменить запрет на курение в поездах дальнего следования
Сдвоенные «Сапсаны» начнут курсировать между Москвой и Петербургом с августа
Сдвоенные «Сапсаны» начнут курсировать между Москвой и Петербургом в августе этого года. К этому времени их время в пути планируют сократить.
Как привозить мебель из-за границы: На самолёте, поезде и автомобиле С какими проблемами можно столкнуться при перевозке понравившегося прикроватного столика из-за границы.
Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде? Аэрофобы, беременные, хозяева собак и перевозчики стеклянных люстр — The Village поговорил с пассажирами на Белорусском вокзале, которые предпочитают путешествовать в Европу на поезде.
В отделениях «Почты России» начнут продавать билеты на поезда
РЖД начнёт продавать билеты на поезда в отделениях «Почты России». В 2014 году услуга будет доступна в трети всех отделений, а в перспективе — в каждом из них.
Минтранс разрабатывает единый билет на все виды транспорта
Минтранс разработал законопроект, по которому можно будет купить единый билет на поездку с пересадками, например с самолёта на поезд. Такой билет обезопасит тех, кто опаздывает из-за задержки рейсов.
Детям разрешат ездить в поездах без родителей
Дети от 10 до 16 лет смогут ездить в поездах без родственников и близких людей. Их будут сопровождать проводники. В пилотном режиме услугу запустят в «Сапсанах».
Между Петербургом и Москвой запустят поезда «Ласточка»
В начале сентября между Петербургом и Москвой начнёт курсировать скоростной поезд «Ласточка». Время в пути — 5 часов, стоимость билета — 1 250 рублей.