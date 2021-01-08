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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Дополнительный поезд между Калининградом и Москвой запустят с 21 июля

Дополнительный поезд между Калининградом и Москвой запустят с 21 июля

В Москве продлили время работы новогоднего поезда метро
8 января 2021

В Москве продлили время работы новогоднего поезда метро

«Яндекс» запустил в метро поезд с прогнозами на будущее

Каждый вагон посвящен своей футурологической теме

«Яндекс» запустил в метро поезд с прогнозами на будущее

«Транссиб. Поезд отправляется!»: Большая книга о России и о людях
«Транссиб. Поезд отправляется!»: Большая книга о России и о людях Собираемся в дорогу
«Транссиб. Поезд отправляется!»: Большая книга о России и о людях

«Транссиб. Поезд отправляется!»: Большая книга о России и о людях
Собираемся в дорогу

Двухэтажные «Аэроэкспрессы» до Внукова заменят на одноэтажные поезда

Более вместительные составы передадут шереметьевскому направлению из-за открытия МЦД

Двухэтажные «Аэроэкспрессы» до Внукова заменят на одноэтажные поезда

В Москве запустили новые «Иволги» с розетками и климат-контролем

Они уже начали ходить по экспресс-маршруту от Москвы до Одинцова

В Москве запустили новые «Иволги» с розетками и климат-контролем

На МЦК хотят запустить беспилотные «Ласточки». Зачем они нужны?
На МЦК хотят запустить беспилотные «Ласточки». Зачем они нужны? «Круг — идеальный полигон для тестирования»
На МЦК хотят запустить беспилотные «Ласточки». Зачем они нужны?

На МЦК хотят запустить беспилотные «Ласточки». Зачем они нужны?
«Круг — идеальный полигон для тестирования»

Летом на МЦК начнут испытывать беспилотные поезда «Ласточка»

А уже курсирующие поезда оборудуют датчиками для более точной остановки на платформе

Летом на МЦК начнут испытывать беспилотные поезда «Ласточка»

ИКЕА запустила собственный вагон между Москвой и Петербургом. Поехать в нем можно бесплатно

В поезде обустроили пространство для комфортного сна

ИКЕА запустила собственный вагон между Москвой и Петербургом. Поехать в нем можно бесплатно

Метро тестирует обновленный поезд «Москва» с мягкими сиденьями и шестиугольными поручнями

Пока состав не перевозит пассажиров, его проверяют специалисты

Метро тестирует обновленный поезд «Москва» с мягкими сиденьями и шестиугольными поручнями

Для «Аэроэкспресса» в Домодедово ввели дополнительную остановку

С 28 декабря поезда начнут останавливаться на платформе Верхние Котлы МЖД

Для «Аэроэкспресса» в Домодедово ввели дополнительную остановку

Концепт первого российского высокоскоростного поезда РЖД

Он будет курсировать между Москвой и Казанью со скоростью 380 километров в час

Концепт первого российского высокоскоростного поезда РЖД

Детские билеты на «Аэроэкспресс» будут стоить 1 рубль

Акция действует с 1 декабря по 15 января 2019 года

Детские билеты на «Аэроэкспресс» будут стоить 1 рубль

«Дальневосточный экспресс» в Московском метрополитене

Новый тематический поезд курсирует по Кольцевой линии

«Дальневосточный экспресс» в Московском метрополитене

Билеты на поезд «Лев Толстой» до конца октября будут продавать со скидкой до 60 %

Акция действует на поездки из Москвы в Хельсинки и обратно

Билеты на поезд «Лев Толстой» до конца октября будут продавать со скидкой до 60 %

Фестиваль-путешествие лаборатории «Человека мира» пройдет в трех городах

В Петербурге, Москве и Суздале покажут множество перформансов

Фестиваль-путешествие лаборатории «Человека мира» пройдет в трех городах

Все поезда Филевской линии заменят на улучшенные в 2019 году

Всего по ветке будут курсировать 27 составов

Все поезда Филевской линии заменят на улучшенные в 2019 году

Современные поезда «Москва» запустят по трем веткам метро

Парк метрополитена обновят 69 новыми составами

Современные поезда «Москва» запустят по трем веткам метро

Гонка нового поезда «Москва» с болидом в рекламе «Трансмашхолдинга»

В ролике рассказывают о новых функциях пассажирского состава

Гонка нового поезда «Москва» с болидом в рекламе «Трансмашхолдинга»

Вокзалы тестируют навигацию для облегченного поиска вагонов

Электронные табло расположены на платформах

Вокзалы тестируют навигацию для облегченного поиска вагонов

ФАС обвинила РЖД в ущемлении прав пассажиров при переоформлении билетов

В ведомстве считают, что компания пользуется своим доминирующим положением

ФАС обвинила РЖД в ущемлении прав пассажиров при переоформлении билетов

Запуск новогоднего поезда на Кольцевой линии метро

Он будет перевозить пассажиров по Кольцевой линии в течение месяца

Запуск новогоднего поезда на Кольцевой линии метро

Запуск поезда «Путешествие в Рождество»

Праздничные составы будут курсировать в течение месяца

Запуск поезда «Путешествие в Рождество»

Пассажиры поездов могут запрещать попутчикам сидеть на своей полке

РЖД рассказала также о правилах размещения багажа в купе

Пассажиры поездов могут запрещать попутчикам сидеть на своей полке

«Дочка» РЖД — о сравнении цен на плацкарты и авиабилеты

«Во время полета у пассажира отсутствует возможность сойти на маршруте с рейса»

«Дочка» РЖД — о сравнении цен на плацкарты и авиабилеты

Осенью в метро запустят «Научный поезд»

Аналогичный поезд в рамках Года науки и образования между Великобританией и Россией появится в Лондоне

Осенью в метро запустят «Научный поезд»

На МЦК в июле запустят новый поезд «Ласточка»

В поезде разместят дополнительные держатели-рукоятки

На МЦК в июле запустят новый поезд «Ласточка»

В метро запустят четвертый поезд с функцией автоматизированного ведения

Он начнет ходить по Калининской линии с мая

В метро запустят четвертый поезд с функцией автоматизированного ведения

В поезде «Лев Толстой» появится библиотека

Он курсирует на маршруте Москва — Хельсинки

В поезде «Лев Толстой» появится библиотека

«Аэроэкспресс» перенес запуск двухэтажных поездов на 2017 год

Они должны были появиться в декабре 2016 года

«Аэроэкспресс» перенес запуск двухэтажных поездов на 2017 год

В метро появился футбольный поезд

Его вагоны оформлены в стиле Кубка конфедераций

В метро появился футбольный поезд

В метро появится новогодний поезд

Праздничные поезда будут курсировать на Кольцевой линии

В метро появится новогодний поезд

На красной ветке метро пустят поезд «Великие полководцы»

Изображения в вагонах будут посвящены Константину Рокоссовскому, Георгию Жукову, Александру Невскому и Дмитрию Донскому

На красной ветке метро пустят поезд «Великие полководцы»

Ко Дню тигра в метро появится тематический поезд

Состав будет посвящён тиграм и леопардам

Ко Дню тигра в метро появится тематический поезд

От чего зависит цена билетов на поезд?
От чего зависит цена билетов на поезд? Как меняется цена на билеты и как успеть купить их за вменяемую сумму
От чего зависит цена билетов на поезд?

От чего зависит цена билетов на поезд?
Как меняется цена на билеты и как успеть купить их за вменяемую сумму

В московском метро запустят поезд «Шекспировские страсти»

В вагонах будут оборудованы специальные места для селфи

В московском метро запустят поезд «Шекспировские страсти»

В метро запустят три поезда «Кино Победы»

Поезда будут курсировать на Кольцевой, Арбатско-Покровской и Филёвской линиях

В метро запустят три поезда «Кино Победы»

В метро появится именной поезд МЧС

Именной поезд будет курсировать в течение полугода на Серпуховско-Тимирязевской линии

В метро появится именной поезд МЧС

В метро пустили поезд с рисунками российских путешественников

Также в метро появились в продаже праздничные билеты, посвящённые 170-летию Русского географического общества

В метро пустили поезд с рисунками российских путешественников

Животных разрешили перевозить в плацкарте

Перевозить животных можно только в специально выделенных вагонах

Животных разрешили перевозить в плацкарте

На Ярославском направлении МЖД задерживаются поезда (обновлено)

Поезда ходят с задержкой из-за кражи кабеля

На Ярославском направлении МЖД задерживаются поезда (обновлено)

«РЖД» возобновляет поезда в Сербию, Болгарию и Черногорию

По вновь открытым маршрутам запустят новые четырёхместные купейные вагоны габарита RIC совместного производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и Siemens

«РЖД» возобновляет поезда в Сербию, Болгарию и Черногорию

Между Москвой и Тверью запустили скоростной поезд «Ласточка»

Теперь из города в город можно добраться за полтора часа

Между Москвой и Тверью запустили скоростной поезд «Ласточка»

В метро запустят поезд в цветах российского флага

Поезд запустят ко Дню государственного флага России, который отмечают 22 августа

В метро запустят поезд в цветах российского флага

В метро запустили новый поезд со сквозным проходом

Станции в этом поезде объявляет диктор советского телевидения Игорь Кириллов

В метро запустили новый поезд со сквозным проходом

Один из поездов московского метро раскрасят по эскизу пассажира

Планируется, что раскрашенный по эскизу пассажира поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии

Один из поездов московского метро раскрасят по эскизу пассажира

Двухэтажный поезд между Москвой и Петербургом начнёт курсировать в феврале

Поезд состоит из купейных вагонов вместимостью 64 спальных места каждый

Двухэтажный поезд между Москвой и Петербургом начнёт курсировать в феврале

Якунин предлагает отменить запрет на курение в поездах дальнего следования

Глава РЖД Владимир Якунин предложил отменить запрет на курение в поездах дальнего следования

Якунин предлагает отменить запрет на курение в поездах дальнего следования

Сдвоенные «Сапсаны» начнут курсировать между Москвой и Петербургом с августа

Сдвоенные «Сапсаны» начнут курсировать между Москвой и Петербургом в августе этого года. К этому времени их время в пути планируют сократить.

Сдвоенные «Сапсаны» начнут курсировать между Москвой и Петербургом с августа

Как привозить мебель из-за границы: На самолёте, поезде и автомобиле
Как привозить мебель из-за границы: На самолёте, поезде и автомобиле С какими проблемами можно столкнуться при перевозке понравившегося прикроватного столика из-за границы.
Как привозить мебель из-за границы: На самолёте, поезде и автомобиле

Как привозить мебель из-за границы: На самолёте, поезде и автомобиле
С какими проблемами можно столкнуться при перевозке понравившегося прикроватного столика из-за границы.

Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде?
Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде? Аэрофобы, беременные, хозяева собак и перевозчики стеклянных люстр — The Village поговорил с пассажирами на Белорусском вокзале, которые предпочитают путешествовать в Европу на поезде.
Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде?

Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде?
Аэрофобы, беременные, хозяева собак и перевозчики стеклянных люстр — The Village поговорил с пассажирами на Белорусском вокзале, которые предпочитают путешествовать в Европу на поезде.

В отделениях «Почты России» начнут продавать билеты на поезда

РЖД начнёт продавать билеты на поезда в отделениях «Почты России». В 2014 году услуга будет доступна в трети всех отделений, а в перспективе — в каждом из них.

В отделениях «Почты России» начнут продавать билеты на поезда

Минтранс разрабатывает единый билет на все виды транспорта

Минтранс разработал законопроект, по которому можно будет купить единый билет на поездку с пересадками, например с самолёта на поезд. Такой билет обезопасит тех, кто опаздывает из-за задержки рейсов.

Минтранс разрабатывает единый билет на все виды транспорта

Детям разрешат ездить в поездах без родителей

Дети от 10 до 16 лет смогут ездить в поездах без родственников и близких людей. Их будут сопровождать проводники. В пилотном режиме услугу запустят в «Сапсанах».

Детям разрешат ездить в поездах без родителей

Между Петербургом и Москвой запустят поезда «Ласточка»

В начале сентября между Петербургом и Москвой начнёт курсировать скоростной поезд «Ласточка». Время в пути — 5 часов, стоимость билета — 1 250 рублей.

Между Петербургом и Москвой запустят поезда «Ласточка»

Люди в городе: Последний воскресный поезд Петербург — Москва
Люди в городе: Последний воскресный поезд Петербург — Москва The Village проводил пассажиров воскресных поездов Петербург — Москва и расспросил московско-питерских и питерско-московских, как это — засыпать на Московском вокзале, а просыпаться — на Ленинградском
Люди в городе: Последний воскресный поезд Петербург — Москва

Люди в городе: Последний воскресный поезд Петербург — Москва
The Village проводил пассажиров воскресных поездов Петербург — Москва и расспросил московско-питерских и питерско-московских, как это — засыпать на Московском вокзале, а просыпаться — на Ленинградском

Французский связной: «РЖД» запустило поезд до Парижа Сегодня утром с Белорусского вокзала отправился первый прямой поезд по маршруту Москва — Берлин — Париж. За несколько дней до этого The Village изучил новый состав и поговорил с проводниками.

Французский связной: «РЖД» запустило поезд до Парижа

Собственный тур дешевле "горячего" или советы начинающему глобтроттеру Глобтроттер [англ. globe-trotter globe - шар trot - бежать] - человек, много путешествующий по свету, склонный к скитаниям, странствованиям

Собственный тур дешевле "горячего" или советы начинающему глобтроттеру

Европа из окна поезда Из Амстердама в Брюссель

Европа из окна поезда

Поезда РЖД отправятся из Москвы в Ниццу
Поезда РЖД отправятся из Москвы в Ниццу ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) с 23 сентября открывает новый международный маршрут Москва–Ницца, сообщила пресс-служба железнодорожной монополии агентству&nbsp;РИА Новости.
Поезда РЖД отправятся из Москвы в Ниццу

Поезда РЖД отправятся из Москвы в Ниццу
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) с 23 сентября открывает новый международный маршрут Москва–Ницца, сообщила пресс-служба железнодорожной монополии агентству&nbsp;РИА Новости.