Улицы-реки, затопленные дома и уходящие под воду автомобили Последствия мощного ливня в Москве
Улицы-реки, затопленные дома и уходящие под воду автомобили Последствия мощного ливня в Москве
Петербург затопило. Но это уже не «Зельда», это «Барбара» Собрали фото и видео плавающих людей и машин
Петербург затопило. Но это уже не «Зельда», это «Барбара»
Собрали фото и видео плавающих людей и машин
Ливень, удар молнии в храм и упавшие деревья: По Москве прошелся ураган Собрали самые яркие фото
Ливень, удар молнии в храм и упавшие деревья: По Москве прошелся ураган Собрали самые яркие фото
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обновлено22 декабря 2021