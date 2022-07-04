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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В столице продлили «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары и пожароопасности

В столице продлили «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары и пожароопасности

Запах гари и смог продержатся в столице еще неделю

Запах гари и смог продержатся в столице еще неделю

В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности с 20 по 22 августа

В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности с 20 по 22 августа

В Москве из-за жары объявили «оранжевый» уровень опасности 14 и 15 августа

В Москве из-за жары объявили «оранжевый» уровень опасности 14 и 15 августа

МЧС предупредило москвичей о грозе, сильном ливне и ветре 7 августа

МЧС предупредило москвичей о грозе, сильном ливне и ветре 7 августа

В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности до 5 августа из-за жары

В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности до 5 августа из-за жары

Прогноз: Москвичей ждет теплое начало августа, но «не супержаркое»

Прогноз: Москвичей ждет теплое начало августа, но «не супержаркое»

Улицы-реки, затопленные дома и уходящие под воду автомобили
Улицы-реки, затопленные дома и уходящие под воду автомобили Последствия мощного ливня в Москве
Улицы-реки, затопленные дома и уходящие под воду автомобили

Улицы-реки, затопленные дома и уходящие под воду автомобили
Последствия мощного ливня в Москве

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары

Жара вернулась: В Москве на станциях метро снова начали раздавать воду

Жара вернулась: В Москве на станциях метро снова начали раздавать воду

Прогноз: В Москву вернется жаркая погода. Можно позагорать в выходные!

Прогноз: В Москву вернется жаркая погода. Можно позагорать в выходные!

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра

Нижний Новгород под водой. Показываем последствия грандиозного ливня
Нижний Новгород под водой. Показываем последствия грандиозного ливня
Нижний Новгород под водой. Показываем последствия грандиозного ливня

Нижний Новгород под водой. Показываем последствия грандиозного ливня

Двойная радуга над Москвой: Фото и видео
Двойная радуга над Москвой: Фото и видео
Двойная радуга над Москвой: Фото и видео

Двойная радуга над Москвой: Фото и видео

Прогноз: Москву снова накроет дождь с грозой

Прогноз: Москву снова накроет дождь с грозой

Петербург затопило. Но это уже не «Зельда», это «Барбара»
Петербург затопило. Но это уже не «Зельда», это «Барбара» Собрали фото и видео плавающих людей и машин
Петербург затопило. Но это уже не «Зельда», это «Барбара»

Петербург затопило. Но это уже не «Зельда», это «Барбара»
Собрали фото и видео плавающих людей и машин

Циклон «Зельда» обрушился на Петербург: Собрали фото и видео
Циклон «Зельда» обрушился на Петербург: Собрали фото и видео
Циклон «Зельда» обрушился на Петербург: Собрали фото и видео

Циклон «Зельда» обрушился на Петербург: Собрали фото и видео

В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра

В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра

Ливень, удар молнии в храм и упавшие деревья: По Москве прошелся ураган
Ливень, удар молнии в храм и упавшие деревья: По Москве прошелся ураган Собрали самые яркие фото
Ливень, удар молнии в храм и упавшие деревья: По Москве прошелся ураган

Ливень, удар молнии в храм и упавшие деревья: По Москве прошелся ураган
Собрали самые яркие фото

Прогноз: «Парное молоко» — вода в московских водоемах прогреется до 25 градусов

Прогноз: «Парное молоко» — вода в московских водоемах прогреется до 25 градусов

В столицу, наконец, придут дожди и прохлада
Прогноз
4 июля 2022

В столицу, наконец, придут дожди и прохлада

Прогноз: В столицу, наконец, придут дожди и прохлада

Прогноз: В столицу, наконец, придут дожди и прохлада

В Москве из-за жары продлили «оранжевый» уровень опасности
27 июня 2022

В Москве из-за жары продлили «оранжевый» уровень опасности

На Москву надвинется гроза и сильный ветер
Прогноз
19 июня 2022

На Москву надвинется гроза и сильный ветер

Привет, лето! В Москве потеплеет, но под конец недели пойдут дожди
Прогноз
5 июня 2022

Привет, лето! В Москве потеплеет, но под конец недели пойдут дожди

Когда уже лето? Всю неделю в Москве опять будет лить дождь
Прогноз
17 мая 2022

Когда уже лето? Всю неделю в Москве опять будет лить дождь

В Москву придут гроза и дожди, но будет тепло
Прогноз
12 мая 2022

В Москву придут гроза и дожди, но будет тепло

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлят до 9 мая
Прогноз
обновлено8 мая 2022

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлят до 9 мая

Отопительный сезон в Москве продлили из-за похолодания
5 мая 2022

Отопительный сезон в Москве продлили из-за похолодания

Весна пришла с дождями — москвичей ждет теплая облачная неделя
Прогноз
25 апреля 2022

Весна пришла с дождями — москвичей ждет теплая облачная неделя

В выходные в Москве — снег и дождь, а весна придет потом!
Прогноз
15 апреля 2022

В выходные в Москве — снег и дождь, а весна придет потом!

Носим зонтики с собой! Москву накроют затяжные дожди
11 апреля 2022

Носим зонтики с собой! Москву накроют затяжные дожди

В Москве потеплеет к выходным, а пока — «желтый» уровень погодной опасности
Прогноз
5 апреля 2022

В Москве потеплеет к выходным, а пока — «желтый» уровень погодной опасности

В Москве выпало 45 % от нормы осадков за месяц! Снегопад продолжается
Прогноз
3 апреля 2022

В Москве выпало 45 % от нормы осадков за месяц! Снегопад продолжается

И снова зима! В первые дни апреля москвичей ждет мокрый снег
Прогноз
30 марта 2022

И снова зима! В первые дни апреля москвичей ждет мокрый снег

В Москве — «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы
Прогноз
27 марта 2022

В Москве — «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы

В Москву возвращаются холода! Горожан ждут морозные выходные
Прогноз
25 марта 2022

В Москву возвращаются холода! Горожан ждут морозные выходные

Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Прогноз
19 марта 2022

Москвичам пообещали самый теплый день с начала года

Москвичам обещают теплые и солнечные выходные
Прогноз
17 марта 2022

Москвичам обещают теплые и солнечные выходные

В Москве продлят желтый уровень опасности из-за гололедицы
Прогноз
8 марта 2022

В Москве продлят желтый уровень опасности из-за гололедицы

С 8 марта в Москву возвращается зима
Прогноз
7 марта 2022

С 8 марта в Москву возвращается зима

Тепло в Москве останется до конца февраля
Прогноз
25 февраля 2022

Тепло в Москве останется до конца февраля

К 23 февраля в Москве похолодает
Прогноз
21 февраля 2022

К 23 февраля в Москве похолодает

Всю неделю в Москве будет стоять апрельская погода
Прогноз
14 февраля 2022

Всю неделю в Москве будет стоять апрельская погода

Москву накроет небольшой снегопад
Прогноз
6 февраля 2022

Москву накроет небольшой снегопад

В Москву придет весенняя погода
Прогноз
3 февраля 2022

В Москву придет весенняя погода

Как выглядела зимняя радуга над Москвой
Как выглядела зимняя радуга над Москвой Собрали лучшие фотографии гало
Как выглядела зимняя радуга над Москвой

Как выглядела зимняя радуга над Москвой
Собрали лучшие фотографии гало

Сильный снегопад в Москве продлится до вечера пятницы
Прогноз
13 января 2022

Сильный снегопад в Москве продлится до вечера пятницы

Москвичей ждет теплый Новый год, а Рождество — морозное и солнечное
Прогноз
20 декабря 2021

Москвичей ждет теплый Новый год, а Рождество — морозное и солнечное

До 24 декабря в Москве сохранится «оранжевый» уровень опасности из-за морозов
Прогноз
обновлено22 декабря 2021

До 24 декабря в Москве сохранится «оранжевый» уровень опасности из-за морозов

На следующей неделе в Москву придут морозы (и задержутся!)
Прогноз
16 декабря 2021

На следующей неделе в Москву придут морозы (и задержутся!)

Снегопад и туман снова накроют Москву
Прогноз
13 декабря 2021

Снегопад и туман снова накроют Москву

В Москве до понедельника объявили «желтый» уровень опасности
12 декабря 2021

В Москве до понедельника объявили «желтый» уровень опасности

В московских аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов
1 декабря 2021

В московских аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов

В Москве выпадут самые сильные осадки за последние 69 лет
Прогноз
29 ноября 2021

В Москве выпадут самые сильные осадки за последние 69 лет

В Москве резко повысится атмосферное давление
Прогноз
22 ноября 2021

В Москве резко повысится атмосферное давление

Москвичей ждет один из сильнейших снегопадов за последние 73 года
Прогноз
18 ноября 2021

Москвичей ждет один из сильнейших снегопадов за последние 73 года

В ближайшие дни москвичей ждет гололедица
Прогноз
8 ноября 2021

В ближайшие дни москвичей ждет гололедица

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
7 ноября 2021

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

2 ноября 2021

В московских аэропортах из-за непогоды отменились сотни рейсов

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