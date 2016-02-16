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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Лиза Алерт» выпустит интерактивный сериал. Зрители смогут поучаствовать в спасательной операции

Сериал можно будет посмотреть бесплатно в конце июля

«Лиза Алерт» выпустит интерактивный сериал. Зрители смогут поучаствовать в спасательной операции

Курьеры «Яндекс.Еды» помогут «Лизе Алерт» с поиском пропавших людей

Курьерам будут рассылать ориентировки

Курьеры «Яндекс.Еды» помогут «Лизе Алерт» с поиском пропавших людей

«Лиза Алерт» предложила создать Центр поиска пропавших людей

Он поможет объединить усилия добровольцев с государственными службами

«Лиза Алерт» предложила создать Центр поиска пропавших людей

Оставленные: Как ищут пропавших людей

Оставленные: Как ищут пропавших людейТри из 3 тысяч историй исчезнувших в Москве

Оставленные: Как ищут пропавших людей

Оставленные: Как ищут пропавших людей
Три из 3 тысяч историй исчезнувших в Москве

В России упростят поиск пропавших детей

В Госдуме сформировали специальную межведомственную рабочую группу для совершенствования законодательства

В России упростят поиск пропавших детей

Депздрав запустил онлайн-поиск пропавших людей

Такая опция есть на новом сайте столичного ведомства

Депздрав запустил онлайн-поиск пропавших людей