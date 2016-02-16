«Лиза Алерт» выпустит интерактивный сериал. Зрители смогут поучаствовать в спасательной операции
Сериал можно будет посмотреть бесплатно в конце июля
Курьеры «Яндекс.Еды» помогут «Лизе Алерт» с поиском пропавших людей
Курьерам будут рассылать ориентировки
«Лиза Алерт» предложила создать Центр поиска пропавших людей
Он поможет объединить усилия добровольцев с государственными службами
Оставленные: Как ищут пропавших людей Три из 3 тысяч историй исчезнувших в Москве
В России упростят поиск пропавших детей
В Госдуме сформировали специальную межведомственную рабочую группу для совершенствования законодательства
Депздрав запустил онлайн-поиск пропавших людей
Такая опция есть на новом сайте столичного ведомства