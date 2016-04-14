Новости
«Лиза Алерт» выпустит интерактивный сериал. Зрители смогут поучаствовать в спасательной операции
Сериал можно будет посмотреть бесплатно в конце июля
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«Лиза Алерт» выпустит интерактивный сериал. Зрители смогут поучаствовать в спасательной операции Сериал можно будет посмотреть бесплатно в конце июля
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Курьеры «Яндекс.Еды» помогут «Лизе Алерт» с поиском пропавших людей
Курьерам будут рассылать ориентировки
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Курьеры «Яндекс.Еды» помогут «Лизе Алерт» с поиском пропавших людей Курьерам будут рассылать ориентировки
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«Лиза Алерт» предложила создать Центр поиска пропавших людей
Он поможет объединить усилия добровольцев с государственными службами
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«Лиза Алерт» предложила создать Центр поиска пропавших людей Он поможет объединить усилия добровольцев с государственными службами
Дети
В России упростят поиск пропавших детей
В Госдуме сформировали специальную межведомственную рабочую группу для совершенствования законодательства
Дети