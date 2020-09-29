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МЫ В СОЦСЕТЯХ

29 сентября 2020

В кинотеатрах «Москино» покажут фильмы Московского кинофестиваля

22 сентября 2020

 «AliExpress Россия» представит коллаборации с российскими дизайнерами и проведет модный показ в Москве

«Москино» покажет фильм о военной Москве под аккомпанемент «Интуриста» и Drojji
2 сентября 2020

«Москино» покажет фильм о военной Москве под аккомпанемент «Интуриста» и Drojji

Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения
Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения Выставки Шухова и Игнатовича, презентации альбомов Филиппа Горбачева и Summer of Haze и концерт «Кровостока»
Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения

Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения
Выставки Шухова и Игнатовича, презентации альбомов Филиппа Горбачева и Summer of Haze и концерт «Кровостока»

В Artplay пройдет новогодняя программа для всей семьи

Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и посмотреть мультфильмы на большом экране

В Artplay пройдет новогодняя программа для всей семьи

Большой театр начнет продажу билетов на июньские показы балета «Нуреев»

Купить билеты по специальной программе можно с 24 марта

Большой театр начнет продажу билетов на июньские показы балета «Нуреев»

В PHO Fighters по субботам будут проходить вечера аниме

Первый пройдет 18 ноября. После показа выступит Никита Сологуб и другие диджеи

В PHO Fighters по субботам будут проходить вечера аниме

В Москве пройдет показ мультфильмов начала XX века

В программу войдут в том числе картины родоначальника кукольной анимации Владислава Старевича

В Москве пройдет показ мультфильмов начала XX века

«Москино» — о ситуации с отказом от проката фильма Манского о Северной Корее

Решение объяснили плотной сеткой показов

«Москино» — о ситуации с отказом от проката фильма Манского о Северной Корее

Восемь московских кинотеатров отказались показывать фильм Виталия Манского о Северной Корее

Отказ пришел от семи кинозалов государственной сети «Москино», а также от кинотеатра «Эльдар»

Восемь московских кинотеатров отказались показывать фильм Виталия Манского о Северной Корее

В Москве пройдет фестиваль документального кино о любви

Показы состоятся в киноцентре «Октябрь» и Центре документального кино с 14 по 17 октября

В Москве пройдет фестиваль документального кино о любви

В Третьяковской галерее откроют 3D-кинотеатр

Первые показы в новом кинотеатре пройдут в начале 2017 года

В Третьяковской галерее откроют 3D-кинотеатр

В России пройдет киномарафон «Гарри Поттера»

Мероприятия запланированы в 20 городах с 21 по 29 октября

В России пройдет киномарафон «Гарри Поттера»

В Москве пройдет фестиваль «Современное кино Греции»

Показы в столичных кинотеатрах «Космос» и «Звезда» запланированы на период с 8 по 12 октября

В Москве пройдет фестиваль «Современное кино Греции»

В «Пионере» пройдут предварительные показы фильма Кончаловского «Рай»

Ранее оскаровский комитет России выдвинул ленту на соискание премии в категории «Лучший фильм на иностранном языке»

В «Пионере» пройдут предварительные показы фильма Кончаловского «Рай»

В «Пионере» проведут фестиваль израильского кино

Показы пройдут с 28 августа по 4 сентября

В «Пионере» проведут фестиваль израильского кино

На фасаде Большого театра будут транслировать спектакли

1 июля здесь покажут «Царскую невесту» Римского-Корсакова

На фасаде Большого театра будут транслировать спектакли

В КЛУБЕ А2 СТАРТОВАЛИ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ КИНОПОКАЗЫ Клуб открывает свои двери для любителей авторского кино!

В КЛУБЕ А2 СТАРТОВАЛИ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ КИНОПОКАЗЫ