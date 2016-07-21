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Более позитивное отношение наблюдается к советскому правительству
С чего начались протесты в Москве, зачем они нужны и опасно ли ходить на митинги Политологи Владимир Гельман и Екатерина Шульман отвечают на главные вопросы об акциях оппозиции
С чего начались протесты в Москве, зачем они нужны и опасно ли ходить на митинги Политологи Владимир Гельман и Екатерина Шульман отвечают на главные вопросы об акциях оппозиции
ВШЭ расформирует департамент, преподаватели которого критикуют власть
«Неправильные» профессора могут остаться без работы
Профессор МГУ пошутил насчет приглашения Петрова и Боширова на «Скрипальские чтения» (обновлено)
Позднее декан факультета политологии назвал фейком сообщения о конференции
Политтехнолог Вячеслав Смирнов — об отсутствии темников и денег от новой администрации президента
После митингов 26 марта политологи провели встречу с депутатами Госдумы
Фонд Якунина занялся обучением российских студентов за рубежом
Он отправляет учащихся МГУ в летние политологические школы в Великобритании, Франции и Сингапуре