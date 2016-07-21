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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как россияне описывают современную власть

Более позитивное отношение наблюдается к советскому правительству

Как россияне описывают современную власть

С чего начались протесты в Москве, зачем они нужны и опасно ли ходить на митинги
С чего начались протесты в Москве, зачем они нужны и опасно ли ходить на митинги Политологи Владимир Гельман и Екатерина Шульман отвечают на главные вопросы об акциях оппозиции
С чего начались протесты в Москве, зачем они нужны и опасно ли ходить на митинги

С чего начались протесты в Москве, зачем они нужны и опасно ли ходить на митинги
Политологи Владимир Гельман и Екатерина Шульман отвечают на главные вопросы об акциях оппозиции

ВШЭ расформирует департамент, преподаватели которого критикуют власть

«Неправильные» профессора могут остаться без работы

ВШЭ расформирует департамент, преподаватели которого критикуют власть

Профессор МГУ пошутил насчет приглашения Петрова и Боширова на «Скрипальские чтения» (обновлено)

Позднее декан факультета политологии назвал фейком сообщения о конференции

Профессор МГУ пошутил насчет приглашения Петрова и Боширова на «Скрипальские чтения» (обновлено)

Политтехнолог Вячеслав Смирнов — об отсутствии темников и денег от новой администрации президента

После митингов 26 марта политологи провели встречу с депутатами Госдумы

Политтехнолог Вячеслав Смирнов — об отсутствии темников и денег от новой администрации президента

Фонд Якунина занялся обучением российских студентов за рубежом

Он отправляет учащихся МГУ в летние политологические школы в Великобритании, Франции и Сингапуре

Фонд Якунина занялся обучением российских студентов за рубежом