Операторы каршеринга вводят акции, чтобы восстановиться после карантина
Щедрыми оказались не все
Операторы каршеринга вводят акции, чтобы восстановиться после карантина Щедрыми оказались не все
Какие приложения стали популярными в AppStore во время карантина
И какие компании терпят убытки
Какие приложения стали популярными в AppStore во время карантина И какие компании терпят убытки
Самые популярные тренды в соцсетях в 2019 году Сторис, микроинфлюенсеры и детокс
Snapchat впервые вошел в топ-5 социальных сетей в России Он обогнал «Мой мир» Mail.ru Group
Tinder обязали предоставлять ФСБ данные о пользователях (обновлено)
Сервис знакомств внесли в реестр организаторов распространения информации
Tinder обязали предоставлять ФСБ данные о пользователях (обновлено) Сервис знакомств внесли в реестр организаторов распространения информации
Facebook несколько лет хранил пароли миллионов пользователей в незашифрованном виде (обновлено)
В компании заявили, что никто из сотрудников не злоупотреблял доступом к базе
Facebook несколько лет хранил пароли миллионов пользователей в незашифрованном виде (обновлено) В компании заявили, что никто из сотрудников не злоупотреблял доступом к базе
«Яндекс» начнет отмечать лучшие заведения города наклейками
Сейчас посмотреть места с высокими оценками можно в поиске или на картах «Яндекса»
«Яндекс» начнет отмечать лучшие заведения города наклейками Сейчас посмотреть места с высокими оценками можно в поиске или на картах «Яндекса»
YouTube запретил публиковать челленджи и пранки, содержащие угрозу для здоровья и жизни
Сервис также будет тщательнее следить за ссылками, ведущими на внешние ресурсы
YouTube запретил публиковать челленджи и пранки, содержащие угрозу для здоровья и жизни Сервис также будет тщательнее следить за ссылками, ведущими на внешние ресурсы
Instagram разрешил публиковать один пост сразу в нескольких аккаунтах
Пока что функция доступна только пользователям iOS
Instagram разрешил публиковать один пост сразу в нескольких аккаунтах Пока что функция доступна только пользователям iOS
Сколько денег россияне потратили в социальных сетях за год
Половина пользователей Рунета делала покупки в соцсетях
Сколько денег россияне потратили в социальных сетях за год Половина пользователей Рунета делала покупки в соцсетях
Как россияне смотрят порно В среднем на просмотр порно уходит 11 минут
Google+ закроют раньше из-за утечки данных 52 миллионов пользователей
Причиной назвали недоработку в программном обеспечении
Google+ закроют раньше из-за утечки данных 52 миллионов пользователей Причиной назвали недоработку в программном обеспечении
Facebook запретил пользователям говорить о сексе
Обсуждать можно только проблемы сексуального насилия и сексуальной эксплуатации
Facebook запретил пользователям говорить о сексе Обсуждать можно только проблемы сексуального насилия и сексуальной эксплуатации
«ВКонтакте» поможет пользователям бороться с угрозами и оскорблениями в соцсети
«Центр безопасности» поможет родителям позаботиться о безопасности их детей
«ВКонтакте» поможет пользователям бороться с угрозами и оскорблениями в соцсети «Центр безопасности» поможет родителям позаботиться о безопасности их детей
«Би-би-си»: Хакеры раскрыли личные данные 257 тысяч пользователей Facebook
В массиве данных нашли личные переписки 81 тысячи пользователей
«Би-би-си»: Хакеры раскрыли личные данные 257 тысяч пользователей Facebook В массиве данных нашли личные переписки 81 тысячи пользователей
Facebook и Instagram начнут показывать потраченное на них время
Функция постепенно будет доступна всем пользователям с сегодняшнего дня
Facebook и Instagram начнут показывать потраченное на них время Функция постепенно будет доступна всем пользователям с сегодняшнего дня
Пользователей Samsung предупредили о случайной рассылке личных фотографий
Фото рассылаются в приложении Samsung Messages без ведома владельца телефона
Пользователей Samsung предупредили о случайной рассылке личных фотографий Фото рассылаются в приложении Samsung Messages без ведома владельца телефона
О чем думают пользователи соцсетей в разное время суток И с чем связаны перепады настроения
За какие эмодзи Facebook может удалить пост
Motherboard узнало, как модераторы оценивают эмодзи в соцсетях