вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Операторы каршеринга вводят акции, чтобы восстановиться после карантина

Щедрыми оказались не все

0
Новости

Операторы каршеринга вводят акции, чтобы восстановиться после карантина Щедрыми оказались не все

Новости

Какие приложения стали популярными в AppStore во время карантина

И какие компании терпят убытки

0
Новости

Какие приложения стали популярными в AppStore во время карантина И какие компании терпят убытки

Новости

Самые популярные тренды в соцсетях в 2019 году

Сторис, микроинфлюенсеры и детокс

1
Новости

Самые популярные тренды в соцсетях в 2019 году Сторис, микроинфлюенсеры и детокс

Новости

Snapchat впервые вошел в топ-5 социальных сетей в России

Он обогнал «Мой мир» Mail.ru Group

0
Новости

Snapchat впервые вошел в топ-5 социальных сетей в России Он обогнал «Мой мир» Mail.ru Group

Новости

Tinder обязали предоставлять ФСБ данные о пользователях (обновлено)

Сервис знакомств внесли в реестр организаторов распространения информации

0
Новости

Tinder обязали предоставлять ФСБ данные о пользователях (обновлено) Сервис знакомств внесли в реестр организаторов распространения информации

Новости

Facebook несколько лет хранил пароли миллионов пользователей в незашифрованном виде (обновлено)

В компании заявили, что никто из сотрудников не злоупотреблял доступом к базе

0
Новости

Facebook несколько лет хранил пароли миллионов пользователей в незашифрованном виде (обновлено) В компании заявили, что никто из сотрудников не злоупотреблял доступом к базе

Новости

«Яндекс» начнет отмечать лучшие заведения города наклейками

Сейчас посмотреть места с высокими оценками можно в поиске или на картах «Яндекса»

4
Новости

«Яндекс» начнет отмечать лучшие заведения города наклейками Сейчас посмотреть места с высокими оценками можно в поиске или на картах «Яндекса»

Новости

YouTube запретил публиковать челленджи и пранки, содержащие угрозу для здоровья и жизни

Сервис также будет тщательнее следить за ссылками, ведущими на внешние ресурсы

0
Новости

YouTube запретил публиковать челленджи и пранки, содержащие угрозу для здоровья и жизни Сервис также будет тщательнее следить за ссылками, ведущими на внешние ресурсы

Новости

Instagram разрешил публиковать один пост сразу в нескольких аккаунтах

Пока что функция доступна только пользователям iOS

0
Новости

Instagram разрешил публиковать один пост сразу в нескольких аккаунтах Пока что функция доступна только пользователям iOS

Новости

Сколько денег россияне потратили в социальных сетях за год

Половина пользователей Рунета делала покупки в соцсетях

0
Новости

Сколько денег россияне потратили в социальных сетях за год Половина пользователей Рунета делала покупки в соцсетях

Новости

Как россияне смотрят порно

В среднем на просмотр порно уходит 11 минут

2
Новости

Как россияне смотрят порно В среднем на просмотр порно уходит 11 минут

Новости

Google+ закроют раньше из-за утечки данных 52 миллионов пользователей

Причиной назвали недоработку в программном обеспечении

0
Новости

Google+ закроют раньше из-за утечки данных 52 миллионов пользователей Причиной назвали недоработку в программном обеспечении

Новости

Facebook запретил пользователям говорить о сексе

Обсуждать можно только проблемы сексуального насилия и сексуальной эксплуатации

1
Новости

Facebook запретил пользователям говорить о сексе Обсуждать можно только проблемы сексуального насилия и сексуальной эксплуатации

Новости

«ВКонтакте» поможет пользователям бороться с угрозами и оскорблениями в соцсети

«Центр безопасности» поможет родителям позаботиться о безопасности их детей

4
Новости

«ВКонтакте» поможет пользователям бороться с угрозами и оскорблениями в соцсети «Центр безопасности» поможет родителям позаботиться о безопасности их детей

Новости

«Би-би-си»: Хакеры раскрыли личные данные 257 тысяч пользователей Facebook

В массиве данных нашли личные переписки 81 тысячи пользователей

0
Новости

«Би-би-си»: Хакеры раскрыли личные данные 257 тысяч пользователей Facebook В массиве данных нашли личные переписки 81 тысячи пользователей

Новости

Facebook и Instagram начнут показывать потраченное на них время

Функция постепенно будет доступна всем пользователям с сегодняшнего дня

0
Новости

Facebook и Instagram начнут показывать потраченное на них время Функция постепенно будет доступна всем пользователям с сегодняшнего дня

Новости

Пользователей Samsung предупредили о случайной рассылке личных фотографий

Фото рассылаются в приложении Samsung Messages без ведома владельца телефона

0
Новости

Пользователей Samsung предупредили о случайной рассылке личных фотографий Фото рассылаются в приложении Samsung Messages без ведома владельца телефона

Новости

О чем думают пользователи соцсетей в разное время суток

И с чем связаны перепады настроения

0
Новости

О чем думают пользователи соцсетей в разное время суток И с чем связаны перепады настроения

Новости

За какие эмодзи Facebook может удалить пост

Motherboard узнало, как модераторы оценивают эмодзи в соцсетях

0
Новости

За какие эмодзи Facebook может удалить пост Motherboard узнало, как модераторы оценивают эмодзи в соцсетях

«Володя, ты не устал?»: Пользователи соцсетей — о прямой линии Владимира Путина
Реакция
«Володя, ты не устал?»: Пользователи соцсетей — о прямой линии Владимира ПутинаThe Village собрал самые яркие комментарии россиян
3
«Володя, ты не устал?»: Пользователи соцсетей — о прямой линии Владимира Путина
Реакция

«Володя, ты не устал?»: Пользователи соцсетей — о прямой линии Владимира Путина The Village собрал самые яркие комментарии россиян

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ