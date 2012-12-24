Управление гневом: Как компании успокаивают недовольных клиентов The Village узнал, что делают продавцы, банки и сотовые операторы, чтобы остудить пыл критиков в интернете
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За что клиент может попасть в чёрный список Неоплата счетов, кража идей и расчёт фальшивыми купюрами — The Village узнал, чего компании не могут простить своим клиентам
За что клиент может попасть в чёрный список Неоплата счетов, кража идей и расчёт фальшивыми купюрами — The Village узнал, чего компании не могут простить своим клиентам
Михаил Сорокин (Pomogatel.ru): Как свести домашний персонал с хозяевами и заработать Михаил Сорокин создал самое популярное в интернете место встречи мам с нянями и домработницами — Pomogatel.ru. Читателям H&F он дал 5 советов о том, как сделать бизнес на подборе домашнего персонала.