Любимый суп Уорхола Возможно, многие из нас никогда и не пробовали этот продукт на вкус(только, пожалуй sochnii и dyushess могут быть точно в этом «уличены» в комментариях к еще одному посту, связанному с супом). Но совершенно точно – «любимому супу Энди Уорхола» в известности не откажешь. Из просто популярного продукта, он превратился в один из символов своего времени – наряду с кока-колой, американским...