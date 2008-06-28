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МАММ организует поп-арт-бранч в «Доме культур» к открытию выставки Филипа Колберта

Колберта называют «крестным сыном» Энди Уорхола

МАММ организует поп-арт-бранч в «Доме культур» к открытию выставки Филипа Колберта
Колберта называют «крестным сыном» Энди Уорхола

Российским компаниям помогут найти помещения для поп-ап-магазинов

Этим займется британская платформа We are pop up

Российским компаниям помогут найти помещения для поп-ап-магазинов
Этим займется британская платформа We are pop up

В «Гараже» открывается филиал «Фабрики» Энди Уорхола

В новой зоне музея можно послушать группу Velvet Underground, для которой он создал обложку с желтым бананом

В «Гараже» открывается филиал «Фабрики» Энди Уорхола
В новой зоне музея можно послушать группу Velvet Underground, для которой он создал обложку с желтым бананом

Квартира недели (Киев)
Квартира недели (Киев) Двухкомнатная квартира в стиле поп-арт с подвесными креслами-шарами и репродукцией картины Энди Уорхола «210 бутылок Coca-Cola».
Квартира недели (Киев)

Квартира недели (Киев)
Двухкомнатная квартира в стиле поп-арт с подвесными креслами-шарами и репродукцией картины Энди Уорхола «210 бутылок Coca-Cola».

Гости столицы: Художник Ричард Филлипс
Гости столицы: Художник Ричард Филлипс Знаменитый художник рассказал The Village о том, как изменился поп-арт за полвека, как очеловечить Сашу Грей, чем Москва лучше Лондона и поделился своими московскими фотографиями
Гости столицы: Художник Ричард Филлипс

Гости столицы: Художник Ричард Филлипс
Знаменитый художник рассказал The Village о том, как изменился поп-арт за полвека, как очеловечить Сашу Грей, чем Москва лучше Лондона и поделился своими московскими фотографиями

Любимый суп Уорхола Возможно, многие из нас никогда и не пробовали этот продукт на вкус(только, пожалуй sochnii и dyushess могут быть точно в этом «уличены» в комментариях к еще одному посту, связанному с супом). Но совершенно точно – «любимому супу Энди Уорхола» в известности не откажешь. Из просто популярного продукта, он превратился в один из символов своего времени – наряду с кока-колой, американским...

Любимый суп Уорхола
Возможно, многие из нас никогда и не пробовали этот продукт на вкус(только, пожалуй sochnii и dyushess могут быть точно в этом «уличены» в комментариях к еще одному посту, связанному с супом). Но совершенно точно – «любимому супу Энди Уорхола» в известности не откажешь. Из просто популярного продукта, он превратился в один из символов своего времени – наряду с кока-колой, американским...