МАММ организует поп-арт-бранч в «Доме культур» к открытию выставки Филипа Колберта
Колберта называют «крестным сыном» Энди Уорхола
МАММ организует поп-арт-бранч в «Доме культур» к открытию выставки Филипа Колберта Колберта называют «крестным сыном» Энди Уорхола
Российским компаниям помогут найти помещения для поп-ап-магазинов
Этим займется британская платформа We are pop up
Российским компаниям помогут найти помещения для поп-ап-магазинов Этим займется британская платформа We are pop up
В «Гараже» открывается филиал «Фабрики» Энди Уорхола
В новой зоне музея можно послушать группу Velvet Underground, для которой он создал обложку с желтым бананом
В «Гараже» открывается филиал «Фабрики» Энди Уорхола В новой зоне музея можно послушать группу Velvet Underground, для которой он создал обложку с желтым бананом
Квартира недели (Киев) Двухкомнатная квартира в стиле поп-арт с подвесными креслами-шарами и репродукцией картины Энди Уорхола «210 бутылок Coca-Cola».
Квартира недели (Киев) Двухкомнатная квартира в стиле поп-арт с подвесными креслами-шарами и репродукцией картины Энди Уорхола «210 бутылок Coca-Cola».
Гости столицы: Художник Ричард Филлипс Знаменитый художник рассказал The Village о том, как изменился поп-арт за полвека, как очеловечить Сашу Грей, чем Москва лучше Лондона и поделился своими московскими фотографиями
Гости столицы: Художник Ричард Филлипс Знаменитый художник рассказал The Village о том, как изменился поп-арт за полвека, как очеловечить Сашу Грей, чем Москва лучше Лондона и поделился своими московскими фотографиями
Любимый суп Уорхола Возможно, многие из нас никогда и не пробовали этот продукт на вкус(только, пожалуй sochnii и dyushess могут быть точно в этом «уличены» в комментариях к еще одному посту, связанному с супом). Но совершенно точно – «любимому супу Энди Уорхола» в известности не откажешь. Из просто популярного продукта, он превратился в один из символов своего времени – наряду с кока-колой, американским...