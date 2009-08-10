Poison Drop откроет в «Цветном» поп-ап с подвесками
Посетители смогут выбрать готовое изделие или собрать собственную подвеску-слово
В «Музее советских автоматов» открылся pop-up-магазин «Два мяча»
Он будет открыт до конца лета
В «Цветном» стартует продажа лимитированной коллекции Levi’s Chiara Ferragni
Магазин будет работать c 15 до 18 октября включительно с 10:00 до 22:00
Что надеть: Платья Asos, рубашка Kate Bosworth x Topshop, свитер Numph Рубашка Kate Bosworth x Topshop, свитер Numph, кроссовки Asics, косметика из журнала Allure, платье Dagmar и другие вещи в магазинах Москвы.
Что надеть: Платья Asos, рубашка Kate Bosworth x Topshop, свитер Numph Рубашка Kate Bosworth x Topshop, свитер Numph, кроссовки Asics, косметика из журнала Allure, платье Dagmar и другие вещи в магазинах Москвы.
Итоги недели в Москве: смотровая площадка на Живописном мосту, «Оливковый пляж» в парке Горького The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров.
Фэшн-словарь Мода и околомода, как и любая сфера деятельности, говорит на понятном только инсайдерам языке - где есть как профессионализмы, так и многозначные слова. В этом словаре модного новояза опущены обязательные для индустрии швейные термины, зато объяснены явления, поняв которые, разобраться в фэшн-изнанке будет проще.