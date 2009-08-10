Фэшн-словарь Мода и околомода, как и любая сфера деятельности, говорит на понятном только инсайдерам языке - где есть как профессионализмы, так и многозначные слова. В этом словаре модного новояза опущены обязательные для индустрии швейные термины, зато объяснены явления, поняв которые, разобраться в фэшн-изнанке будет проще.