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Итоги недели в Москве: смотровая площадка на Живописном мосту, «Оливковый пляж» в парке Горького The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров.

Итоги недели в Москве: смотровая площадка на Живописном мосту, «Оливковый пляж» в парке Горького
The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров.

Фэшн-словарь
Фэшн-словарь Мода и околомода, как и любая сфера деятельности, говорит на понятном только инсайдерам языке - где есть как профессионализмы, так и многозначные слова. В этом словаре модного новояза опущены обязательные для индустрии швейные термины, зато объяснены явления, поняв которые, разобраться в фэшн-изнанке будет проще.
Фэшн-словарь

Фэшн-словарь
Мода и околомода, как и любая сфера деятельности, говорит на понятном только инсайдерам языке - где есть как профессионализмы, так и многозначные слова. В этом словаре модного новояза опущены обязательные для индустрии швейные термины, зато объяснены явления, поняв которые, разобраться в фэшн-изнанке будет проще.