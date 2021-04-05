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2021-04-05T17:45:12.000+03:00
5 апреля 2021
Владимир Путин утвердил поправки, позволяющие ему баллотироваться еще на два президентских срока
Цифра дня
2020-08-07T17:42:31.000+03:00
7 августа 2020
Сколько россиян верят в честность голосования по поправкам в Конституцию
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