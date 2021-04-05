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Владимир Путин утвердил поправки, позволяющие ему баллотироваться еще на два президентских срока
5 апреля 2021

Владимир Путин утвердил поправки, позволяющие ему баллотироваться еще на два президентских срока

Цифра дня
7 августа 2020

Сколько россиян верят в честность голосования по поправкам в Конституцию