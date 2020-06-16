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Обновленная Конституция России от студии Артемия Лебедева

«Конституция России стала мягче и плавней»

Обновленная Конституция России от студии Артемия Лебедева
«Конституция России стала мягче и плавней»

Более 60 человек привлекли к ответственности после стихийного митинга в центре Москвы (обновлено)

Всего задержали 139 человек, по данным МВД

Более 60 человек привлекли к ответственности после стихийного митинга в центре Москвы (обновлено)
Всего задержали 139 человек, по данным МВД

Более 130 задержанных: Как в Москве собирали подписи против поправок в Конституцию

Который превратился в серию одиночных пикетов и задержаний

Более 130 задержанных: Как в Москве собирали подписи против поправок в Конституцию
Который превратился в серию одиночных пикетов и задержаний

Госдума: YouTube вмешивался в голосование по поправкам в Конституцию

Платформа якобы специально выдавала негативные ролики

Госдума: YouTube вмешивался в голосование по поправкам в Конституцию
Платформа якобы специально выдавала негативные ролики

В Москве собираются провести митинг против поправок в Конституцию

Организаторы акции — движение «Нет!»

В Москве собираются провести митинг против поправок в Конституцию
Организаторы акции — движение «Нет!»

ВЦИОМ и ФОМ опубликовали данные экзитполов. Результаты показывают победу сторонников поправок

Первые данные, как голосуют россияне

ВЦИОМ и ФОМ опубликовали данные экзитполов. Результаты показывают победу сторонников поправок
Первые данные, как голосуют россияне

Москвичи обнаружили, что за них уже проголосовали на дому. Наблюдатели сообщают о накручивании явки

ЦИК просят начать проверку фальсификации документов и результатов голосования

Москвичи обнаружили, что за них уже проголосовали на дому. Наблюдатели сообщают о накручивании явки
ЦИК просят начать проверку фальсификации документов и результатов голосования

В Израиле россиянка трижды проголосовала по поправкам в Конституцию

Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы

В Израиле россиянка трижды проголосовала по поправкам в Конституцию
Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы

Удальцов сообщил о согласовании митинга против обнуления. В мэрии это отрицают (обновлено)

В городе до сих пор запрещены массовые мероприятия

Удальцов сообщил о согласовании митинга против обнуления. В мэрии это отрицают (обновлено)
В городе до сих пор запрещены массовые мероприятия

Активисту Виктору Немытову дали 20 суток за пикет против поправок на Красной площади (обновлено)

Стартовала неделя голосования по поправкам в Конституцию

Активисту Виктору Немытову дали 20 суток за пикет против поправок на Красной площади (обновлено)
Стартовала неделя голосования по поправкам в Конституцию

Мем про Роберта Б. Уайди начали использовать для рекламы поправок в Конституцию

Режиссер уже попросил удалить ролики

Мем про Роберта Б. Уайди начали использовать для рекламы поправок в Конституцию
Режиссер уже попросил удалить ролики

Не принуждать госслужащих к голосованию по поправкам в Конституцию

Депутаты Мосгордумы обратились к Собянину

Не принуждать госслужащих к голосованию по поправкам в Конституцию
Депутаты Мосгордумы обратились к Собянину

ЦИК опубликовал сексистский ролик о голосовании «за Конституцию»

Зато браки без геев и вера в Бога

ЦИК опубликовал сексистский ролик о голосовании «за Конституцию»
Зато браки без геев и вера в Бога

Сколько москвичей поддерживают поправки в Конституцию

И сколько выступают против обнуления сроков Путина

Сколько москвичей поддерживают поправки в Конституцию
И сколько выступают против обнуления сроков Путина

«Работать надо, а не преемников искать»: Путин — о возможном выдвижении на новый срок

Тогда президент останется у власти до 2036 года

«Работать надо, а не преемников искать»: Путин — о возможном выдвижении на новый срок
Тогда президент останется у власти до 2036 года

Кому нужно голосовать против поправок в Конституцию
Кому нужно голосовать против поправок в Конституцию Зовите друзей на участки
Кому нужно голосовать против поправок в Конституцию

Кому нужно голосовать против поправок в Конституцию
Зовите друзей на участки

В магазинах уже продают новую Конституцию

Обнулились и без нас

В магазинах уже продают новую Конституцию
Обнулились и без нас

Часть москвичей считает, что карантин отменили слишком рано. На снятии ограничений настоял Путин

В преддверии голосования по поправкам жителям подняли настроение

Часть москвичей считает, что карантин отменили слишком рано. На снятии ограничений настоял Путин
В преддверии голосования по поправкам жителям подняли настроение

Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию продлится в Москве шесть дней (обновлено)

1 июля проголосовать можно будет только на участке

Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию продлится в Москве шесть дней (обновлено)
1 июля проголосовать можно будет только на участке

Большинство россиян, которые собираются на голосование по Конституции, поддерживают поправки

Против только каждый пятый

Большинство россиян, которые собираются на голосование по Конституции, поддерживают поправки
Против только каждый пятый

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