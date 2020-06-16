Обновленная Конституция России от студии Артемия Лебедева
«Конституция России стала мягче и плавней»
Обновленная Конституция России от студии Артемия Лебедева «Конституция России стала мягче и плавней»
Более 60 человек привлекли к ответственности после стихийного митинга в центре Москвы (обновлено)
Всего задержали 139 человек, по данным МВД
Более 60 человек привлекли к ответственности после стихийного митинга в центре Москвы (обновлено) Всего задержали 139 человек, по данным МВД
Более 130 задержанных: Как в Москве собирали подписи против поправок в Конституцию
Который превратился в серию одиночных пикетов и задержаний
Более 130 задержанных: Как в Москве собирали подписи против поправок в Конституцию Который превратился в серию одиночных пикетов и задержаний
Госдума: YouTube вмешивался в голосование по поправкам в Конституцию
Платформа якобы специально выдавала негативные ролики
Госдума: YouTube вмешивался в голосование по поправкам в Конституцию Платформа якобы специально выдавала негативные ролики
В Москве собираются провести митинг против поправок в Конституцию
Организаторы акции — движение «Нет!»
В Москве собираются провести митинг против поправок в Конституцию Организаторы акции — движение «Нет!»
ВЦИОМ и ФОМ опубликовали данные экзитполов. Результаты показывают победу сторонников поправок
Первые данные, как голосуют россияне
ВЦИОМ и ФОМ опубликовали данные экзитполов. Результаты показывают победу сторонников поправок Первые данные, как голосуют россияне
Москвичи обнаружили, что за них уже проголосовали на дому. Наблюдатели сообщают о накручивании явки
ЦИК просят начать проверку фальсификации документов и результатов голосования
Москвичи обнаружили, что за них уже проголосовали на дому. Наблюдатели сообщают о накручивании явки ЦИК просят начать проверку фальсификации документов и результатов голосования
В Израиле россиянка трижды проголосовала по поправкам в Конституцию
Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы
В Израиле россиянка трижды проголосовала по поправкам в Конституцию Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы
Удальцов сообщил о согласовании митинга против обнуления. В мэрии это отрицают (обновлено)
В городе до сих пор запрещены массовые мероприятия
Удальцов сообщил о согласовании митинга против обнуления. В мэрии это отрицают (обновлено) В городе до сих пор запрещены массовые мероприятия
Активисту Виктору Немытову дали 20 суток за пикет против поправок на Красной площади (обновлено)
Стартовала неделя голосования по поправкам в Конституцию
Активисту Виктору Немытову дали 20 суток за пикет против поправок на Красной площади (обновлено) Стартовала неделя голосования по поправкам в Конституцию
Мем про Роберта Б. Уайди начали использовать для рекламы поправок в Конституцию
Режиссер уже попросил удалить ролики
Мем про Роберта Б. Уайди начали использовать для рекламы поправок в Конституцию Режиссер уже попросил удалить ролики
Не принуждать госслужащих к голосованию по поправкам в Конституцию
Депутаты Мосгордумы обратились к Собянину
Не принуждать госслужащих к голосованию по поправкам в Конституцию Депутаты Мосгордумы обратились к Собянину
ЦИК опубликовал сексистский ролик о голосовании «за Конституцию»
Зато браки без геев и вера в Бога
ЦИК опубликовал сексистский ролик о голосовании «за Конституцию» Зато браки без геев и вера в Бога
Сколько москвичей поддерживают поправки в Конституцию
И сколько выступают против обнуления сроков Путина
Сколько москвичей поддерживают поправки в Конституцию И сколько выступают против обнуления сроков Путина
«Работать надо, а не преемников искать»: Путин — о возможном выдвижении на новый срок
Тогда президент останется у власти до 2036 года
«Работать надо, а не преемников искать»: Путин — о возможном выдвижении на новый срок Тогда президент останется у власти до 2036 года
В магазинах уже продают новую Конституцию Обнулились и без нас
Часть москвичей считает, что карантин отменили слишком рано. На снятии ограничений настоял Путин
В преддверии голосования по поправкам жителям подняли настроение
Часть москвичей считает, что карантин отменили слишком рано. На снятии ограничений настоял Путин В преддверии голосования по поправкам жителям подняли настроение
Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию продлится в Москве шесть дней (обновлено)
1 июля проголосовать можно будет только на участке