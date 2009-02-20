Португальские страсти: 5 фактов о европейской провинции Праздники – это постоянная и неослабевающая страсть португальцев, которые готовят и проводят их с большой охотой. Эта неделя будет ознаменована для страны очень важным событием: 10 июня Португалия празднует 430-ю годовщину одного из своих главных праздников - Национального Дня Португалии. А что знаете Вы об этой прекрасной стране? Португалия в 185 раз меньше, чем Россия. И...