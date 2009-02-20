Португалия - Что делать на краю старого света? Для большинства жителей Европы не секрет, что португальское побережье - рай для серфинга. Почему же российские искатели волн и неравнодушные к этому спорту предпочитают Бали?
Португальские страсти: 5 фактов о европейской провинции Праздники – это постоянная и неослабевающая страсть португальцев, которые готовят и проводят их с большой охотой. Эта неделя будет ознаменована для страны очень важным событием: 10 июня Португалия празднует 430-ю годовщину одного из своих главных праздников - Национального Дня Португалии. А что знаете Вы об этой прекрасной стране? Португалия в 185 раз меньше, чем Россия. И...
Страна,где можно смело оставить свое сердце. Португалия Португалия — невероятное государство, которое не похоже ни на одно и в Европе, и во всем мире. Она шокирует, удивляет, пленит и влюбляет в себя без оглядки.
Антикризисные коктейли Клубы и рестораны поднимают цены на алкоголь. И совсем скоро мы все начнем проводить дома больше времени, а ассортимент прилавков магазинов станет знаком нам лучше, чем содержание собственных холодильников.