Театр «Практика» приглашает на первый концерт своего музыкального направления
Гости услышат произведения Стива Райха и других современных композиторов
Театр «Практика» начнет обучать современной академической музыке
Театр набирает людей в свой ансамбль
Театр «Практика» анонсировал программу нового сезона
В следующем году пройдет первый фестиваль, посвященный памяти Дмитрия Брусникина
Puma проведет полугодовую оплачиваемую стажировку для студентов старших курсов
Лучшим стажерам предложат работу и поездку в головной офис компании в Германии
Новым худруком театра «Практика» стала Марина Брусникина
Должность пустовала с августа после смерти Дмитрия Брусникина
Сервис по поиску стажировок и практики «Профстажировки»
Платформа поможет студентам найти практику и устроиться на работу
В Москве открывается галерея современного искусства «Фрагмент»
Она располагается рядом с театром «Практика»
Чем заняться в Москве вечером 2 августа
The Village собирает интересные лекции, выставки, кинопоказы и другие городские мероприятия
Кафе при театре «Практика» перезапустилось с новым меню
Заведение открыто ежедневно с 10:00 и до полуночи