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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Театр «Практика» приглашает на первый концерт своего музыкального направления

Гости услышат произведения Стива Райха и других современных композиторов

Театр «Практика» приглашает на первый концерт своего музыкального направления

Театр «Практика» начнет обучать современной академической музыке

Театр набирает людей в свой ансамбль

Театр «Практика» начнет обучать современной академической музыке

Театр «Практика» анонсировал программу нового сезона

В следующем году пройдет первый фестиваль, посвященный памяти Дмитрия Брусникина

Театр «Практика» анонсировал программу нового сезона

Puma проведет полугодовую оплачиваемую стажировку для студентов старших курсов

Лучшим стажерам предложат работу и поездку в головной офис компании в Германии

Puma проведет полугодовую оплачиваемую стажировку для студентов старших курсов

Новым худруком театра «Практика» стала Марина Брусникина

Должность пустовала с августа после смерти Дмитрия Брусникина

Новым худруком театра «Практика» стала Марина Брусникина

Сервис по поиску стажировок и практики «Профстажировки»

Платформа поможет студентам найти практику и устроиться на работу

Сервис по поиску стажировок и практики «Профстажировки»

В Москве открывается галерея современного искусства «Фрагмент»

Она располагается рядом с театром «Практика»

В Москве открывается галерея современного искусства «Фрагмент»

Чем заняться в Москве вечером 2 августа

The Village собирает интересные лекции, выставки, кинопоказы и другие городские мероприятия

Чем заняться в Москве вечером 2 августа

Кафе при театре «Практика» перезапустилось с новым меню

Заведение открыто ежедневно с 10:00 и до полуночи

Кафе при театре «Практика» перезапустилось с новым меню

«Взял мяч — фигачь»: Как Wowhaus стали самыми известными архитекторами собянинской Москвы

«Взял мяч — фигачь»: Как Wowhaus стали самыми известными архитекторами собянинской МосквыWowhaus — авторы дизайна «Стрелки», обновлённого парка Горького и Крымской набережной. Юрий Болотов — о том, как появились самые знаковые московские проекты последних лет и что будет дальше

«Взял мяч — фигачь»: Как Wowhaus стали самыми известными архитекторами собянинской Москвы

«Взял мяч — фигачь»: Как Wowhaus стали самыми известными архитекторами собянинской Москвы
Wowhaus — авторы дизайна «Стрелки», обновлённого парка Горького и Крымской набережной. Юрий Болотов — о том, как появились самые знаковые московские проекты последних лет и что будет дальше

Званым гостем пятого ужина станет Эдуард Бояков Гости пятого ужина в баре Strelka обсудят старые и новые развлечения в Москве. Наблюдать за дискуссией можно на Twitter Party по хэштегу #vsdinners. Ужины в баре Strelka.

Званым гостем пятого ужина станет Эдуард Бояков

Новый сезон в театре «Практика» 2 сентября в театре «Практика» стартует новый сезон. The Village поговорил с художественным руководителем театра Эдуардом Бояковым и узнал о премьерах и планах на год.

Новый сезон в театре «Практика»

Главное на неделе: события с 13 по 19 июня Фестиваль мировой еды «Вокруг Света», спектакли «Практики» на «Стрелке» и концерт Is Tropical и On-The-Go в рамках открытия Strelka Sound.

Главное на неделе: события с 13 по 19 июня

Главное на неделе: события с 18 по 24 апреля Кулинарный фестиваль OFF Moscow, выставка New York Minute в «Гараже» и фестиваль нового чешского кино в «35 мм»

Главное на неделе: события с 18 по 24 апреля

Главное на неделе: события с 21 по 27 марта Неделя моды Cycles&Seasons by Mastercard, премьера нового спектакля в театре «Практика» —  «Стихи про Москву» и «Ламбада-маркет» на «Флаконе»

Главное на неделе: события с 21 по 27 марта

Главное на неделе: события с 15 по 21 ноября Фестиваль документального театра, неделя моды Cycles&Seasons и выставка победителей Белорусской пресс-фотографии

Главное на неделе: события с 15 по 21 ноября

Прямая речь: Эдуард Бояков, театр «Практика»
Прямая речь: Эдуард Бояков, театр «Практика» К открытию нового театрального сезона The Village поговорил с Эдуардом Бояковым, художественным руководителем театра «Практика». Эдуард Бояков рассказал о спектаклях на «Стрелке», современном русском театре и планах театра «Практика».
Прямая речь: Эдуард Бояков, театр «Практика»

Прямая речь: Эдуард Бояков, театр «Практика»
К открытию нового театрального сезона The Village поговорил с Эдуардом Бояковым, художественным руководителем театра «Практика». Эдуард Бояков рассказал о спектаклях на «Стрелке», современном русском театре и планах театра «Практика».