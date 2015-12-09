Farina Divina, карри на месте Untitled и винный бар Все открытия недели в регулярной подборке The Village
Farina Divina, карри на месте Untitled и винный бар Все открытия недели в регулярной подборке The Village
Что пить и есть на обновленном Даниловском: От кофе до чаудера The Village рассказывает о кафе, кофейнях и барах на фуд-корте обновленного рынка
Что пить и есть на обновленном Даниловском: От кофе до чаудера The Village рассказывает о кафе, кофейнях и барах на фуд-корте обновленного рынка
Как искусствовед кормит горожан в Burger Heroes Совладелец Burger Heroes Игорь Подстрешный рассказал The Village о переходе от гироса к бургерам, экономии на мясе и проблемах общепита
Как искусствовед кормит горожан в Burger Heroes Совладелец Burger Heroes Игорь Подстрешный рассказал The Village о переходе от гироса к бургерам, экономии на мясе и проблемах общепита
Новиков против Раппопорта: The Village сравнивает главные мясные кластеры МосквыАнна Масловская — о схожести и различиях двух самых громких мясных проектов года: «Воронежа» Александра Раппопорта и «Рыбы нет» и «#Farш» Аркадия Новикова
Новиков против Раппопорта: The Village сравнивает главные мясные кластеры Москвы Анна Масловская — о схожести и различиях двух самых громких мясных проектов года: «Воронежа» Александра Раппопорта и «Рыбы нет» и «#Farш» Аркадия Новикова
Как правильно размораживать мясо? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле