Выплачивать премии некурящим сотрудникам
Глава Минтруда считает, что некурящие рациональнее расходуют рабочее время
Выплачивать премии некурящим сотрудникам Глава Минтруда считает, что некурящие рациональнее расходуют рабочее время
Москва получит международную награду за развитие инфраструктуры
Это уже третья награда города в 2017 году
Москва получит международную награду за развитие инфраструктуры Это уже третья награда города в 2017 году
«Аэрофлот» вводит новые премии для пилотов
Опытным пилотам будут дополнительно выплачивать 240 тысяч рублей в квартал
«Аэрофлот» вводит новые премии для пилотов Опытным пилотам будут дополнительно выплачивать 240 тысяч рублей в квартал
Названы победители премии Кандинского Премия 2016 года стала десятой по счету
Директору «Детского хосписа» и Елизавете Глинке вручили госпремии
Премии вручил президент России Владимир Путин
Директору «Детского хосписа» и Елизавете Глинке вручили госпремии Премии вручил президент России Владимир Путин
Фильмы Серебренникова и Кончаловского включили в лонг-лист «Золотого глобуса»
«Ученик» и «Рай» претендуют на победу в номинации «Лучший иностранный фильм»
Фильмы Серебренникова и Кончаловского включили в лонг-лист «Золотого глобуса» «Ученик» и «Рай» претендуют на победу в номинации «Лучший иностранный фильм»
Стал известен шорт-лист премии Кандинского
Победителей объявят на торжественной церемонии в декабре 2016 года
Стал известен шорт-лист премии Кандинского Победителей объявят на торжественной церемонии в декабре 2016 года
Стал известен лонг-лист номинантов литературной премии «НОС»
В длинный список попали 18 произведений
Стал известен лонг-лист номинантов литературной премии «НОС» В длинный список попали 18 произведений
Жюри «Русского Букера» объявило шорт-лист номинантов В «короткий список» вошли шесть книг
Москву назвали лучшим в мире городом для делового и событийного туризма
Столица России стала победителем в номинации «Направления»
Москву назвали лучшим в мире городом для делового и событийного туризма Столица России стала победителем в номинации «Направления»
Московский Центр толерантности стал лауреатом премии ЮНЕСКО
Торжественная церемония вручения награды состоится 16 ноября в Париже
Московский Центр толерантности стал лауреатом премии ЮНЕСКО Торжественная церемония вручения награды состоится 16 ноября в Париже
«Открытая Россия» учредила премию для журналистов
Премия присуждается в семи номинациях за материалы, опубликованные в СМИ в период с 1 января по 1 ноября 2016 года
«Открытая Россия» учредила премию для журналистов Премия присуждается в семи номинациях за материалы, опубликованные в СМИ в период с 1 января по 1 ноября 2016 года
В правительстве начали проверку трат на новогодний корпоратив «Роснано»
Скандал вызвало заявление Чубайса: «У нас очень много денег»
В правительстве начали проверку трат на новогодний корпоратив «Роснано» Скандал вызвало заявление Чубайса: «У нас очень много денег»
Дизайн «Цветного» признали лучшим на международном конкурсе
Московский торговый центр «Цветной» получил приз за лучший дизайн магазина на Global Fashion Awards WGSN.