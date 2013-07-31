Заявление профсоюза МГУ против сексуальных домогательств в университете (обновлено)
Правительство просят принять конвенцию против насилия
Заявление профсоюза МГУ против сексуальных домогательств в университете (обновлено) Правительство просят принять конвенцию против насилия
Обвиненный в домогательствах профессор МГУ приглашал студентку на свидание и хотел послать ей деньги
«У него безупречная репутация „дедушки“ кафедры»
Обвиненный в домогательствах профессор МГУ приглашал студентку на свидание и хотел послать ей деньги «У него безупречная репутация „дедушки“ кафедры»
Декан филфака МГУ — о хайпе студентов на сексуальных домогательствах преподавателей
«Чисто интеллигентный человек решил душу облегчить»
Декан филфака МГУ — о хайпе студентов на сексуальных домогательствах преподавателей «Чисто интеллигентный человек решил душу облегчить»
«Яндекс» открыл «Школу» с уроками в прямом эфире
Видеолекции по 15 предметам и подготовка к выпускным экзаменам
«Яндекс» открыл «Школу» с уроками в прямом эфире Видеолекции по 15 предметам и подготовка к выпускным экзаменам
Эксперты обнаружили нехватку учителей в российских школах
Согласно опросам, полностью укомплектована только половина российских школ
Эксперты обнаружили нехватку учителей в российских школах Согласно опросам, полностью укомплектована только половина российских школ
Третьяковская галерея разрешит преподавателям бесплатно проводить экскурсии
С нового учебного года музей запустит обновленную систему заявок
Третьяковская галерея разрешит преподавателям бесплатно проводить экскурсии С нового учебного года музей запустит обновленную систему заявок
Лучшие вузы России по взаимодействию студентов и преподавателей
Столичных университетов в рейтинге нет
Лучшие вузы России по взаимодействию студентов и преподавателей Столичных университетов в рейтинге нет
Поддержку зарплат бюджетников по майским указам могут продлить до 2020 года
Такое решение может обойтись региональным бюджетам в 422 миллиарда рублей
Поддержку зарплат бюджетников по майским указам могут продлить до 2020 года
Такое решение может обойтись региональным бюджетам в 422 миллиарда рублей
Arzamas запускает образовательный проект «Учебник по истории в играх»
В программу вошёл экспериментальный цикл игр и интерактивных материалов по русской истории XVIII века