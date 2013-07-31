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Заявление профсоюза МГУ против сексуальных домогательств в университете (обновлено)

Правительство просят принять конвенцию против насилия

Заявление профсоюза МГУ против сексуальных домогательств в университете (обновлено)
Правительство просят принять конвенцию против насилия

Обвиненный в домогательствах профессор МГУ приглашал студентку на свидание и хотел послать ей деньги

«У него безупречная репутация „дедушки“ кафедры»

Обвиненный в домогательствах профессор МГУ приглашал студентку на свидание и хотел послать ей деньги
«У него безупречная репутация „дедушки“ кафедры»

Декан филфака МГУ — о хайпе студентов на сексуальных домогательствах преподавателей

«Чисто интеллигентный человек решил душу облегчить»

Декан филфака МГУ — о хайпе студентов на сексуальных домогательствах преподавателей
«Чисто интеллигентный человек решил душу облегчить»

«Яндекс» открыл «Школу» с уроками в прямом эфире

Видеолекции по 15 предметам и подготовка к выпускным экзаменам

«Яндекс» открыл «Школу» с уроками в прямом эфире
Видеолекции по 15 предметам и подготовка к выпускным экзаменам

Эксперты обнаружили нехватку учителей в российских школах

Согласно опросам, полностью укомплектована только половина российских школ

Эксперты обнаружили нехватку учителей в российских школах
Согласно опросам, полностью укомплектована только половина российских школ

Третьяковская галерея разрешит преподавателям бесплатно проводить экскурсии

С нового учебного года музей запустит обновленную систему заявок

Третьяковская галерея разрешит преподавателям бесплатно проводить экскурсии
С нового учебного года музей запустит обновленную систему заявок

Лучшие вузы России по взаимодействию студентов и преподавателей

Столичных университетов в рейтинге нет

Лучшие вузы России по взаимодействию студентов и преподавателей
Столичных университетов в рейтинге нет

Поддержку зарплат бюджетников по майским указам могут продлить до 2020 года

Такое решение может обойтись региональным бюджетам в 422 миллиарда рублей

Поддержку зарплат бюджетников по майским указам могут продлить до 2020 года
Такое решение может обойтись региональным бюджетам в 422 миллиарда рублей

Почему из РГГУ уходят профессора?
Почему из РГГУ уходят профессора? И при чем тут новый ректор
Почему из РГГУ уходят профессора?

Почему из РГГУ уходят профессора?
И при чем тут новый ректор

Arzamas запускает образовательный проект «Учебник по истории в играх»

В программу вошёл экспериментальный цикл игр и интерактивных материалов по русской истории XVIII века

Arzamas запускает образовательный проект «Учебник по истории в играх»
В программу вошёл экспериментальный цикл игр и интерактивных материалов по русской истории XVIII века

МГТУ им. Баумана и Digital October: Что творится в образовании? Борис Падалкин и Юлия Лесникова о современных подходах к образованию и саморазвитию.

МГТУ им. Баумана и Digital October: Что творится в образовании?
Борис Падалкин и Юлия Лесникова о современных подходах к образованию и саморазвитию.