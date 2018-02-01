вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Полиции разрешили платить информаторам. Теперь в России могут появиться «охотники за головами»

Частные детективы получат возможность зарабатывать миллионы на раскрытии преступлений

0
Новости

Полиции разрешили платить информаторам. Теперь в России могут появиться «охотники за головами» Частные детективы получат возможность зарабатывать миллионы на раскрытии преступлений

Новости

Сколько россиян выступают против тюремного заключения преступников

Сторонников лишения свободы в стране 31 %

0
Новости

Сколько россиян выступают против тюремного заключения преступников Сторонников лишения свободы в стране 31 %

Новости

В метро запустили систему распознавания лиц

Камеры фиксируют до 20 человек в секунду

1
Новости

В метро запустили систему распознавания лиц Камеры фиксируют до 20 человек в секунду

Новости

Смягчить наказание для несовершеннолетних преступников

Нововведения коснутся тех подростков, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести

2
Новости

Смягчить наказание для несовершеннолетних преступников Нововведения коснутся тех подростков, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести

Новости

Прокуратура составила портрет московских преступников и их жертв

За год в cтолице произошло 140 тысяч преступлений

0
Новости

Прокуратура составила портрет московских преступников и их жертв За год в cтолице произошло 140 тысяч преступлений