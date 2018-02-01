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Полиции разрешили платить информаторам. Теперь в России могут появиться «охотники за головами»
Частные детективы получат возможность зарабатывать миллионы на раскрытии преступлений
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Полиции разрешили платить информаторам. Теперь в России могут появиться «охотники за головами» Частные детективы получат возможность зарабатывать миллионы на раскрытии преступлений
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Сколько россиян выступают против тюремного заключения преступников
Сторонников лишения свободы в стране 31 %
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Сколько россиян выступают против тюремного заключения преступников Сторонников лишения свободы в стране 31 %
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В метро запустили систему распознавания лиц Камеры фиксируют до 20 человек в секунду
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Смягчить наказание для несовершеннолетних преступников
Нововведения коснутся тех подростков, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести
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Смягчить наказание для несовершеннолетних преступников Нововведения коснутся тех подростков, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести
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Прокуратура составила портрет московских преступников и их жертв
За год в cтолице произошло 140 тысяч преступлений
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