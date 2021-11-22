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Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий писать в прессе национальность и веру преступников. По словам авторов документа, такие упоминания оскорбляют чувства «истинно верующих людей».
Изменения хотят внести в статью 4 закона о СМИ. Депутаты считают, что в интернете появляется все больше провокационных материалов, которые формируют негативную установку к «определенной этнической, конфессиональной группе».
«Каждое необдуманное и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды», — сказано в пояснительной записке.
Ранее глава Чечни Рамзан осудил главреда телеканала RT Маргариту Симоньян и других журналистов за то, что в новостях о драке в Новой Москве 6 ноября они использовали фразы «приезжие», «лица кавказской национальности» и «уроженцы Кавказа».