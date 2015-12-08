Увеличить максимально допустимую скорость на платных трассах до 150 километров в час
«Такая великая страна, как наша, имеет на это право право»
Увеличить самые частые штрафы за превышение скорости в шесть раз
И понизить нештрафуемый лимит с 20 до 10 километров в час
Штрафовать за превышение скорости до 20 километров в час
С такой инициативой выступила московская мэрия
В Москве заработала новая система выявления нарушителей на дороге
Она поможет инспекторам оперативно задерживать лихачей, превышающих скорость на 60 километров в час и больше
Арестовывать за превышение скорости
Также за нарушение скорости предлагается штрафовать не только водителя, но и собственника машины