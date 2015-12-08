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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Увеличить максимально допустимую скорость на платных трассах до 150 километров в час

«Такая великая страна, как наша, имеет на это право право»

Увеличить максимально допустимую скорость на платных трассах до 150 километров в час

Увеличить самые частые штрафы за превышение скорости в шесть раз

И понизить нештрафуемый лимит с 20 до 10 километров в час

Увеличить самые частые штрафы за превышение скорости в шесть раз

Штрафовать за превышение скорости до 20 километров в час

С такой инициативой выступила московская мэрия

Штрафовать за превышение скорости до 20 километров в час

В Москве заработала новая система выявления нарушителей на дороге

Она поможет инспекторам оперативно задерживать лихачей, превышающих скорость на 60 километров в час и больше

В Москве заработала новая система выявления нарушителей на дороге

Арестовывать за превышение скорости

Также за нарушение скорости предлагается штрафовать не только водителя, но и собственника машины

Арестовывать за превышение скорости