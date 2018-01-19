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Новости

Кинотеатр «Пионер» и издание «Мел» запускают цикл семейных показов

Эксперты проекта будут рекомендовать фильмы, которые стоит посмотреть с детьми

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Новости

Кинотеатр «Пионер» и издание «Мел» запускают цикл семейных показов Эксперты проекта будут рекомендовать фильмы, которые стоит посмотреть с детьми

«Смерть Сталина», «Приключения Паддингтона 2» и «Хэппи-энд»
Фильмы недели
«Смерть Сталина», «Приключения Паддингтона 2» и «Хэппи-энд»Алиса Таёжная — о новинках кинопроката (две из которых попали под руку Минкульта)
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«Смерть Сталина», «Приключения Паддингтона 2» и «Хэппи-энд»
Фильмы недели

«Смерть Сталина», «Приключения Паддингтона 2» и «Хэппи-энд» Алиса Таёжная — о новинках кинопроката (две из которых попали под руку Минкульта)

Новости

Фильм про Паддингтона выйдет в прокат 20 января

В Минкультуры пришли к консенсусу

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Новости

Фильм про Паддингтона выйдет в прокат 20 января В Минкультуры пришли к консенсусу

Новости

#МишкаНеВиновен: Владельцы кинотеатров — против Минкультуры

Зрителей приглашают на сеанс фильма «Приключения Паддингтона — 2», который не состоится

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Новости

#МишкаНеВиновен: Владельцы кинотеатров — против Минкультуры Зрителей приглашают на сеанс фильма «Приключения Паддингтона — 2», который не состоится