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Кинотеатр «Пионер» и издание «Мел» запускают цикл семейных показов
Эксперты проекта будут рекомендовать фильмы, которые стоит посмотреть с детьми
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Кинотеатр «Пионер» и издание «Мел» запускают цикл семейных показов Эксперты проекта будут рекомендовать фильмы, которые стоит посмотреть с детьми
Фильмы недели
«Смерть Сталина», «Приключения Паддингтона 2» и «Хэппи-энд»Алиса Таёжная — о новинках кинопроката (две из которых попали под руку Минкульта)
Фильмы недели
«Смерть Сталина», «Приключения Паддингтона 2» и «Хэппи-энд» Алиса Таёжная — о новинках кинопроката (две из которых попали под руку Минкульта)
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Фильм про Паддингтона выйдет в прокат 20 января В Минкультуры пришли к консенсусу
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#МишкаНеВиновен: Владельцы кинотеатров — против Минкультуры
Зрителей приглашают на сеанс фильма «Приключения Паддингтона — 2», который не состоится
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