Почти 90 % врачей заявили о дефиците медработников в больницах
Ситуация усугубляется с каждым годом
Хуснуллин назвал проблему обманутых дольщиков придуманной на фоне выборов
По данным заммэра, в Москве сейчас остается только 30 проблемных объектов
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Менять данные можно в магазине приложений App Store
Защита диплома: Передвижной микрорайон для мигрантов The Village продолжает серию материалов о курсе института «Стрелка» «Горожане как потребители». В новом выпуске — передвижной микрорайон для мигрантов, итоговый проект студента Александра Новикова.
Защита диплома: Передвижной микрорайон для мигрантов The Village продолжает серию материалов о курсе института «Стрелка» «Горожане как потребители». В новом выпуске — передвижной микрорайон для мигрантов, итоговый проект студента Александра Новикова.
В Москве «нерешаемых» проблем стало больше Любой иностранец, наводя справки о Москве, узнает, что в России испокон веков существуют две нерешаемых проблемы — «дураки и дороги». Но с течением времени к ним добавилась не менее важная проблема — проблема общественных туалетов.