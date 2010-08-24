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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Почти 90 % врачей заявили о дефиците медработников в больницах

Ситуация усугубляется с каждым годом

Почти 90 % врачей заявили о дефиците медработников в больницах

Хуснуллин назвал проблему обманутых дольщиков придуманной на фоне выборов

По данным заммэра, в Москве сейчас остается только 30 проблемных объектов

Хуснуллин назвал проблему обманутых дольщиков придуманной на фоне выборов

Уязвимость в macOS позволяет менять настройки без пароля

Менять данные можно в магазине приложений App Store

Уязвимость в macOS позволяет менять настройки без пароля

Защита диплома: Передвижной микрорайон для мигрантов
Защита диплома: Передвижной микрорайон для мигрантов The Village продолжает серию материалов о курсе института «Стрелка» «Горожане как потребители». В новом выпуске — передвижной микрорайон для мигрантов, итоговый проект студента Александра Новикова.
Защита диплома: Передвижной микрорайон для мигрантов

Защита диплома: Передвижной микрорайон для мигрантов
The Village продолжает серию материалов о курсе института «Стрелка» «Горожане как потребители». В новом выпуске — передвижной микрорайон для мигрантов, итоговый проект студента Александра Новикова.

В Москве «нерешаемых» проблем стало больше
В Москве «нерешаемых» проблем стало больше Любой иностранец, наводя справки о Москве, узнает, что в России испокон веков существуют две нерешаемых проблемы — «дураки и дороги». Но с течением времени к ним добавилась не менее важная проблема — проблема общественных туалетов.
В Москве «нерешаемых» проблем стало больше

В Москве «нерешаемых» проблем стало больше
Любой иностранец, наводя справки о Москве, узнает, что в России испокон веков существуют две нерешаемых проблемы — «дураки и дороги». Но с течением времени к ним добавилась не менее важная проблема — проблема общественных туалетов.