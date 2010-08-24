В Москве «нерешаемых» проблем стало больше Любой иностранец, наводя справки о Москве, узнает, что в России испокон веков существуют две нерешаемых проблемы — «дураки и дороги». Но с течением времени к ним добавилась не менее важная проблема — проблема общественных туалетов.