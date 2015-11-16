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Сделано: Как Илья Осколков-Ценципер меняет Москву

Сделано: Как Илья Осколков-Ценципер меняет МосквуThe Village изучил бизнес основателя «Афиши» и выяснил, как ему удаётся оставаться главным столичным «придумывателем и концептуализатором»

Сделано: Как Илья Осколков-Ценципер меняет Москву

Сделано: Как Илья Осколков-Ценципер меняет Москву
The Village изучил бизнес основателя «Афиши» и выяснил, как ему удаётся оставаться главным столичным «придумывателем и концептуализатором»